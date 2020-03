ZDS: Žiadme zákazníkov, aby obmedzili osobný kontakt so zamestnancami

Bratislava 16. marca (TASR) - Spoločnosť Západoslovenská distribučná (ZSD) aktuálne vykonáva primárne práce, ktoré sú nevyhnutné na nepretržité zabezpečenie dodávky elektrickej energie. Ide predovšetkým o odstraňovanie vzniknutých porúch a zabezpečenie dispečingu. Zamestnanci v teréne, ktorí prichádzajú do styku so zákazníkmi, sú vybavení respirátormi a sú poučení o prísnom dodržiavaní pravidiel ochrany pred šírením nákazy. O dodržiavanie rovnakých pravidiel žiada spoločnosť aj svojich zákazníkov. TASR o tom informovala hovorkyňa spoločnosti Západoslovenská energetika Michaela Dobošová.



"Apelujeme na zákazníkov, aby obmedzili osobný kontakt so zamestnancami našej spoločnosti na nevyhnutné minimum. V prípade potreby osobného kontaktu ich žiadame, aby dodržiavali rovnaké pravidlá ochrany pred šírením nákazy, čiže približovanie sa k našim zamestnancom len na nevyhnutnú vzdialenosť, nepodávanie si rúk a používanie ochranných rúšok, respektíve inej formy ochrany úst a nosa," povedal predseda predstavenstva ZSD Tomáš Turek.



Zákazníci vybavia všetky potrebné záležitosti online na webovej stránke www.zsdis.sk. Na stránke tiež nájdu informácie o aktuálnych poruchách. Všetky plánované práce, súvisiace s prerušením dodávky elektriny pre zákazníkov, boli až do odvolania zastavené. Momentálne sa odstraňujú len vzniknuté poruchy.



Odpočet elektrickej energie, ktorý štandardne realizujú takzvaní odpočtári, bude tiež prebiehať v špeciálnom režime. Odpočtári budú robiť odpočet stavu elektromera len na verejne dostupných miestach, kde neprídu do priameho kontaktu so zákazníkom.



"Ak zákazník nemá elektromer na verejne dostupnom mieste, odpočtár ho osobne nenavštívi, ale periodická vyúčtovacia faktúra bude vystavená v zmysle platnej legislatívy na základe výpočtu pravdepodobnej spotreby podľa typového diagramu odberu a historickej spotreby," avizuje ZSD.



V prípade potreby majú zákazníci k dispozícii linku 0850 333 999, ktorá funguje pracovné dni od 7.00 do 19.00 h, a nonstop poruchovú linku 0800 111 567.