Západoslovenská distribučná ruší pre koronavírus stránkové dni

Bratislava 13. marca (TASR) – Spoločnosť Západoslovenská distribučná (ZSD) v súvislosti s opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu zrušila stránkové dni na regionálnych správach v Bratislave, Trenčíne, Trnave, Dunajskej Strede a Nitre. Zákazníkom ZSD odporučila posielať všetku korešpondenciu poštou na podateľňu v Bratislave. Svoje zákaznícke centrá už vo štvrtok (12. 3.) zatvorila aj sesterská spoločnosť ZSE Energia.



Podateľňa však nepreberá osobne doručené zásielky od zákazníkov. "Zákazník môže zásielku bez potvrdenia prevzatia nechať v boxe, na tento účel zriadenom v priestoroch recepcie," uviedla v piatok hovorkyňa Západoslovenskej energetiky Michaela Dobošová. Pokiaľ chce zákazník potvrdenie o doručení, musí poslať zásielku poštou. "Ak to charakter podania umožňuje, odporúčame zákazníkom využiť možnosť kontaktovať nás elektronicky," uviedla Dobošová.



Západoslovenská distribučná je v súčasnosti pripravená na to, aby v prípade zhoršenia situácie a vyhlásenia krízového stavu zaistila nepretržitú dodávku elektrickej energie. Pre prípad krízového vývoja sú podľa hovorkyne pripravené rezervné pracoviská, záložné tímy a prostriedky.



V spoločnosti pravidelne zasadá centrálny krízový štáb, ktorý pripravuje a realizuje preventívne opatrenia proti šíreniu nákazy novým koronavírusom medzi zamestnancami spoločnosti. "Spoločnosť pracuje v režime ALERT. To znamená, že všetky prevádzkové činnosti vykonáva ako v normálnom režime, ale všetci zamestnanci, ktorým to náplň práce dovoľuje, pracujú z domu," informovala hovorkyňa.



V špeciálnom režime pracuje dispečing, ktorý je nevyhnutný na zabezpečenie nepretržitej prevádzky. ZSE má vytvorené náhradné pracoviská a pracovníci dispečingu sú izolovaní od ostatných pracovníkov. "Rovnako terénni pracovníci sa nestretávajú skupinovo," uviedol Tomáš Turek, predseda predstavenstva ZSD.



Žiadne zmeny nenastali pri nahlasovaní porúch, bez zmien funguje aj zákaznícka linka. "Tu však môže prísť, vzhľadom na situáciu, k predĺženiu čakania na spojenie s operátorom. Zákazníkov preto prosíme o pochopenie a trpezlivosť," dodala Dobošová.