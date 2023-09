Záplava ruskej pšenice znížila jej ceny z úrovní na začiatku vojny

Moskva 17. septembra (TASR) - Už druhá bohatá úroda pšenice v Rusku po sebe posilňuje jeho pozíciu vývozcu číslo jedna, ale zároveň zmierňuje cenové tlaky, ktoré priniesla invázia Moskvy na Ukrajinu v roku 2022. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Vojna Ruska proti Ukrajine vrátane blokády a bombardovania prístavov pribrzdila ukrajinský export obilnín, čím pomohla upevniť ruskú dominanciu na globálnom trhu s pšenicou. To sa odráža na rekordných ruských dodávkach, keďže ruským obchodníkom sa darí prekonávať finančné a logistické problémy, ktorým niektorí z nich čelili po začiatku invázie.



No zároveň záplava ruského obilia stlačila ceny pšenice na najnižšiu úroveň za takmer tri roky, z čoho majú prospech spotrebitelia, ktorí zápasia s krízou životných nákladov. Napriek snahám Kremľa využiť dobrú úrodu na doplnenie vojnou vyčerpanej pokladnice sa táto komodita na burze v Chicagu predáva za menej ako polovicu z ceny dosiahnutej krátko po začiatku invázie na Ukrajine.



Prebytok ponuky znižuje totiž ceny. Rusko sa preto snaží využiť svoje dominantné postavenie a zabrániť, aby ceny komodity klesli pod určitú úroveň. Nielenže by tým upokojilo jeho farmárov, ktorých príjmy sa znižujú, ale posilnilo by tiež štátnu pokladnicu.



Ruskí predstavitelia sa podľa zdrojov oboznámených so situáciou snažia presadiť neformálne cenové minimum pre export. To núti niektorých obchodníkov znovu prerokovať alebo dokonca rušiť zmluvy, tvrdia zdroje, ktoré nechceli byť menované, pretože záležitosť je súkromná.



Vláda si môže vynútiť cenové minimum tým, že odmietne udeliť vývozné dokumenty na dodávky s nižšími cenami, tvrdia zdroje. Zavádzanie tohto limitu je však nekonzistentné.



Egypt si tento mesiac v tendri zarezervoval obrovské množstvo ruskej pšenice za cenu pod neoficiálnym dnom. O niekoľko dní neskôr Káhira uviedla, že povolí obchodníkovi dodať obilie iného pôvodu ako z Ruska. To umožňuje ruskému ministerstvu poľnohospodárstva "zachovať si tvár" pri obchodoch, ktoré klesnú pod jeho cenovú hranicu, tvrdí Andrej Sizov, riaditeľ výskumnej firmy SovEcon.



"Ak nepredávajú ruskú pšenicu, znamená to, že neporušili minimálnu cenu," povedal Sizov.



Cenové minimum je však ďalším znakom snahy Kremľa sprísniť kontrolu nad ruským vývozom obilia, a tým aj nad globálnym trhom.



Medzinárodní obchodníci utiekli z Ruska začiatkom tohto roka, keď sa zosilnila oficiálna kritika spoločností zo zahraničia. Moskva pokračuje v hľadaní kupcov v Afrike a na Blízkom východe, pričom útočí na ukrajinskú poľnohospodársku exportnú infraštruktúru a mieša obilie z okupovaných ukrajinských oblastí s vlastnou produkciou.



Výsledkom je, že napriek pretrvávajúcej neistote, čo sa týka ukrajinských dodávok sú tieto viac než vyvážené bohatými ruskými dodávkami.



Americké ministerstvo poľnohospodárstva začiatkom tohto týždňa zdôraznilo dominanciu Moskvy na trhu s pšenicou a zvýšilo svoju prognózu ruského exportu a zároveň znížilo odhad globálnych dodávok.