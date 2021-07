Zaplavené autá z Nemecka a Belgicka môžu ohroziť slovenský trh

Bratislava 20. júla (TASR) – Zaplavené "jazdenky" z Nemecka, Belgicka a Holandska môžu ohroziť aj slovenský trh. Tieto štáty patria medzi krajiny, z ktorých sa na Slovensko a do Českej republiky dováža najviac ojazdených áut. Po záplavách možno očakávať, že sa predajcovia z týchto oblastí budú v masovej miere snažiť zbaviť vozidiel, ktoré boli zaplavené.



"Na základe našich skúseností sa u rôznych predajcov či v inzercii začínajú zaplavené vozidlá objavovať už krátko po povodniach. Vzhľadom na bleskový charakter povodní najmä v Nemecku, ktoré je najobľúbenejšou krajinou na dovoz ojazdených áut, možno čakať, že áut bolo zaplavených veľké množstvo. Až 100 vozidiel postihla rýchla povodeň dokonca priamo na diaľnici v Severnom Porýní-Vestfálsku. O to väčší počet pokusov o predaj týchto vozidiel môžeme čakať smerom na východ," uviedol prevádzkový riaditeľ AURES Holdings, prevádzkovateľa siete autocentier AAA Auto, Petr Vaněček.



Ročne sa na Slovensko zo zahraničia dovezú desaťtisíce áut. Väčšina importov pochádza práve z Nemecka, ktoré na mnohých miestach vrátane veľkých aglomerácií s hustou automobilovou premávkou trápili rekordné povodne. "Jazdenky" z podobne postihnutého Belgicka a Holandska sú taktiež často dovážané na územie Slovenska a Česka. Pri moderných vozidlách plných elektronickej výbavy a rôznych bezpečnostných systémov je zvýšená aj náchylnosť na poruchy, najmä po zaplavení veľkým množstvom vody do väčšej výšky než je motorový priestor. Veľa porúch potom môže byť aj životu nebezpečných. Kedykoľvek totiž môže nastať zlyhanie elektroniky alebo problémy na vonkajších súčastiach auta vplyvom nadmernej korózie.



Starostlivo by k nákupu ojazdeného auta mali pristupovať aj motoristi. V kúpnej zmluve by rozhodne mali požadovať ustanovenie o tom, že vozidlo nebolo zatopené, aby v rámci reklamácie mohli žiadať finančnú kompenzáciu. "Vzhľadom na situáciu v Nemecku a v Belgicku sa dá očakávať, že sa na mnohých inzertných serveroch objaví väčšie množstvo áut práve z týchto krajín. Rovnako tak sa však môžu objaviť autá pôvodom z Česka, kde na niektorých miestach tiež došlo k lokálnym záplavám," dodal Vaněček.



Pri autách zo zahraničia väčšinou ide o individuálne dovozy. Podľa Vaněčeka sa neoplatí kupovať autá z druhej ruky od priekupníkov. Pri takýchto vozidlách hrozia problémy a s nimi spojené dodatočné náklady na opravy. Tie môžu mnohokrát prevýšiť aj cenu samotného vozidla. "Správne by po zatopení vozidla mala byť vymenená celá elektroinštalácia, čo znamená náklady v hodnote stoviek až tisícok eur. Preto sú v mieste pôvodu zatopené autá prakticky nepredajné a smerujú na vývoz napríklad do Česka alebo na Slovensko," dodal.