Záplavy v Austrálii zasiahli do vývozu uhlia, exportnej komodity

Melbourne 22. marca (TASR) - Dodávky uhlia do austrálskeho prístavu Newcastle, najväčšieho prístavu na export uhlia na svete, sa zastavili. Príčinou sú záplavy, ktoré v týchto dňoch postihli štát Nový Južný Wales. Tie odstavili železničnú dopravu a zasiahli do aktivít v prístave.



Mohutné dažde, ktoré už niekoľko dní sužujú východné pobrežie Austrálie, spôsobili najväčšie záplavy za posledné polstoročie. Spoločnosť ARTC, ktorá prevádzkuje železničnú sieť v jednej z hospodársky kľúčových oblastí Hunter Valley, v pondelok informovala, že v dôsledku záplav a silného vetra bola železničná doprava v oblasti zastavená. S opätovným spustením prepravy sa počíta až po tom, keď hladina vody klesne a podmienky budú bezpečné. Lejaky by však podľa meteorológov mali pokračovať aj v nasledujúcich dňoch.



Súčasná situácia tak zastavila dodávky uhlia do kľúčového prístavu Newcastle, z ktorého sa v minulom roku vyviezlo 158 miliónov ton suroviny. Železničná sieť v Hunter Valley zabezpečuje dodávky uhlia z baní viacerých ťažobných koncernov, medzi nimi svetových hráčov ako Glencore či BHP Group. Samotný prístav síce funguje ďalej, počasie však výrazne spomalilo pohyb lodí v prístave.