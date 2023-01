Záporné saldo obchodu s agrokomoditami sa za priblíži k 2 mld. eur

Bratislava 3. januára (TASR) - Pasívna obchodná bilancia Slovenska s agrokomoditami sa za rok 2022 bude približovať k úrovni dvoch miliárd eur. Uviedla to pre TASR hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová. Štatistiky za celý rok 2022 budú podľa nej známe až v marci 2023.



"Žiaľ, naďalej nie je dôvod na optimistické scenáre. Slovensko sa stalo krajinou závislou od dovozových potravín a, žiaľ, aj od potravín, ktoré boli vyprodukované v našom klimatickom pásme. Naďalej platí, že najviac potravín dovážame od našich okolitých susedov – z Českej republiky, Poľska a Maďarska," spresnila.



Doplnila, že saldo zahraničného obchodu SR s agrokomoditami bolo v januári až septembri 2022 pasívne, a to v hodnote –1,463 miliardy eur. Medziročne sa zvýšilo o 11,5 %.



Dodala, že za rok 2021 bolo saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami pasívne, a to v objeme -1,725 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2020 sa zvýšilo o 7,7 %.