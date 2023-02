Záporné saldo zahraničného obchodu SR stúplo vlani až na 4,3 mld. eur

Bratislava 8. februára (TASR) - Zahraničný obchod Slovenska v roku 2022 zaznamenal úplný zvrat vo svojom vývoji. Celých 14 rokov vývoz tovaru prevyšoval dovoz, vlani sa však bilancia skončila vysokým mínusom. Slovensko zaznamenalo zápornú obchodnú bilanciu zahraničného obchodu, teda dovoz výrazne prevýšil hodnotu vývozu, až o 4,3 miliardy eur. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Slovensko vykázalo pasívne saldo zahraničného obchodu na celoročnej báze naposledy v roku 2008, keď dosiahlo necelých 760 miliónov eur. Za novým rekordným schodkom roka 2022 sa skrývalo výrazné zvýšenie dovozu počas celého minulého roka, spôsobené najmä vysokými hodnotami dovezeného zemného plynu, elektriny a ropy. Rast importu bol taký vysoký, že úplne zatienil zvýšenie exportu, ktorého hodnota bola taktiež rekordná.



Podľa predbežných údajov celkový vývoz tovaru zo Slovenska za celý rok vzrástol o 16,1 % a celkový dovoz do SR sa zvýšil o 23,6 %. Kým minuloročný rast vývozu sa v porovnaní s rokom 2021 zmiernil, dovoz, naopak, rástol rýchlejšie ako v roku 2021. Hodnoty exportu aj importu prekročili hranicu 100 miliárd eur.



V decembri 2022 celkový vývoz tovaru zo Slovenska dosiahol podľa predbežných výsledkov hodnotu 7,7 miliardy eur pri medziročnom raste o 1,1 %. Bol to najnižší rast za celých 12 mesiacov minulého roka. Aj celkový dovoz tovaru zaznamenal najnižší nárast roka, ale jeho hodnota medziročne vzrástla až o 14,3 % na 9 miliárd eur. Saldo zahraničného obchodu tak bolo pasívne v objeme 1,3 miliardy eur.





Záporné saldo obchodu dosiahlo za 11 mesiacov vlaňajška 3,09 mld. eur



V novembri 2022 celkový vývoz tovaru medziročne vzrástol o 12,4 % na 9,66 miliardy eur. Celkový dovoz sa zároveň zvýšil o 22,5 % na 10,55 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu tak bolo v novembri pasívne v objeme 889,5 milióna eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 predstavovalo deficit väčší o 869,3 milióna eur. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR v podrobnej správe.



Výrazný náskok novembrového dovozu pred vývozom prehĺbil mínusové hodnoty kumulovaného sadla zahraničného obchodu, takže za 11 mesiacov roku 2022 bolo pasívne už v objeme 3,09 miliardy eur.



Najväčšie pasívne saldo mala Slovenská republika s Ruskou federáciou (6,72 miliardy eur), Kórejskou republikou (5,15 miliardy eur), Čínou (4,96 miliardy eur), Vietnamom (3,95 miliardy eur), Taiwanom (552,8 milióna eur), Malajziou (548,2 milióna eur) a Bangladéšom (399,9 milióna eur).



Najväčšie aktívne saldo bolo s Nemeckom (6,36 miliardy eur), Maďarskom (3,79 miliardy eur), Rakúskom (2,74 miliardy eur), Českom (2,68 miliardy eur), Francúzskom (2,63 miliardy eur), Spojeným kráľovstvom (2,5 miliardy eur), Poľskom (2,14 miliardy eur), Spojenými štátmi americkými (2,12 miliardy eur), Talianskom (1,63 miliardy eur), Španielskom (894,2 milióna eur) a Rumunskom (839,9 milióna eur).



Zo Slovenskej republiky sa vyviezol tovar v hodnote 95,12 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sa zvýšil celkový vývoz o 17,5 %.



V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov vzrástol vývoz do Nemecka o 12,9 %, Česka o 22,2 %, Maďarska o 42,9 %, Poľska o 10,6 %, Francúzska o 8,7 %, Rakúska o 15,5 %, Talianska o 21,1 %, Spojeného kráľovstva o 16,4 %, Spojených štátov amerických o 28,4 % a Rumunska o 19,3 %. Znížil sa vývoz do Dánska o 1,2 % a Ruskej federácie o 57,8 %.



Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 17,8 % (tvoril 80,1 % celkového vývozu SR) a do krajín OECD o 17,8 % (na celkovom vývoze SR sa podieľal 87,7 %).



Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 98,21 miliardy eur pri medziročnom raste o 24,6 %.



Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom vzrástol dovoz z Česka o 13,5 %, Číny o 27,7 %, Ruskej federácie o 49,9 %, Kórejskej republiky o 31,4 %, Poľska o 19,9 %, Maďarska o 55,9 %, Vietnamu o 10 %, Talianska o 9,6 %, Francúzska o 8,1 % a Rakúska o 14,7 %. Poklesol dovoz z Nemecka o 9,1 % a Malajzie o 18,4 %.



Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku 2021 zvýšil dovoz z krajín EÚ o 20,6 % (tvoril 62,5 % z celkového dovozu) a z krajín OECD o 13 % (na celkovom dovoze SR sa podieľal 59,2 %).