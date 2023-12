Záporožskej jadrovej elektrárni hrozilo nešťastie pre výpadok prúdu

Kyjev 2. decembra (TASR) - Ukrajina oznámila, že dva káble elektrického vedenia do Záporožskej jadrovej elektrárne (ZAES) boli v noci na sobotu preseknuté a zariadeniu hrozilo nešťastie. TASR správu prevzala v sobotu z agentúry AFP.



Prevádzkovateľ zariadenia uviedol, že elektráreň z dôvodu úplného výpadku prúdu prešla na napájanie z 20 dieselových generátorov. Dodal, že dodávky prúdu boli neskôr obnovené. Elektráreň však bola podľa prevádzkovateľa na pokraji jadrovej a radiačnej katastrofy.



"Situáciu zachránilo rýchle konanie ukrajinských špecialistov, ktorí obnovili dodávky prúdu do elektrárne z ukrajinskej rozvodovej siete," uviedol prevádzkovateľ. AFP nebola schopná tvrdenia Ukrajiny bezprostredne overiť.



Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) v sobotu potvrdila, že v elektrárni bol v noci čiastočné prerušený prísun energie. Pripomenula, že išlo o ôsmy takýto výpadok od začiatku vojny na Ukrajine.



Rusko ZAES na juhu Ukrajiny okupuje takmer od začiatku svojej invázie z februára 2022 a odvtedy je elektráreň terčom ostreľovania. Moskva a Kyjev sa navzájom obviňujú z ohrozovania bezpečnosti tohto zariadenia.



ZAES najväčšia svojho druhu v Európe. Všetkých šesť reaktorov tejto elektrárne je odstavených od septembra 2022, no stále si vyžadujú neustálu údržbu, aby sa predišlo ich prehriatiu. MAAE bezpečnostnú situáciu v tomto zariadení monitoruje.