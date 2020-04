Zariadenia sociálnych služieb majú vypracovať krízové plány

Bratislava 27. apríla (TASR) - Zariadenia sociálnych služieb by mali vypracovať plán riešenia krízovej situácie v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19. Informuje o tom na svojej webstránke ministerstvo práce s tým, že rezortný šéf Milan Krajniak (Sme rodina) listom požiadal o spoluprácu predsedov vyšších územných celkov, Združenie miest a obcí Slovenska, Úniu miest, Asociáciu poskytovateľov sociálnych služieb v SR a SocioFórum.



Od 15. apríla sú všetky zariadenia sociálnych služieb vyhlásené za subjekty hospodárskej mobilizácie. Týka sa to všetkých 1900 zariadení. Súčasná situácia si podľa ministerstva vyžaduje, aby každý subjekt hospodárskej mobilizácie vypracoval plán riešenia krízovej situácie v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 v zariadení sociálnych služieb, ktorý je predpokladom zabezpečenia operatívnej reakcie poskytovateľa sociálnych služieb a celkového zvládnutia situácie. "Preto je potrebné, aby každý poskytovateľ sociálnej služby vyhlásený ako subjekt hospodárskej mobilizácie zverejnil krízový plán na svojom webovom sídle v termíne najneskôr do 7. mája 2020," priblížil rezort práce.



Pri tvorbe krízového plánu ministerstvo zariadeniam odporúča vychádzať napríklad z odporúčania týkajúceho sa prípravy na riešenie situácií v prípade karantény v zariadeniach sociálnych služieb (tzv. krízové plány) a základného odporúčania v prevádzkach pri poskytovaní sociálnych služieb v období súčasnej pandémie, ktoré pre tento účel vypracovali odborníci z Fóra pre ľudské práva, Rady pre poradenstvo v sociálnej práci, nadácie SOCIA a SocioFóra a komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.