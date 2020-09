Zariadenia sociálnych služieb sa majú riadiť semaformi

Bratislava 4. septembra (TASR) - Rezort práce prijal niekoľko opatrení na ochranu klientov v zariadeniach sociálnych služieb pred novým koronavírusom a chce ich ešte vylepšiť. Od budúceho mesiaca sa majú jednotlivé zariadenia riadiť tzv. semaforom. Tie im majú pomôcť pri rozhodovaní o prijímaní opatrení na ochranu klientov. Okrem toho majú mať k dispozícii rýchlotesty, aby mohli byť ľudia testovaní, ak sa vracajú z nemocnice, alebo zariadenie prijímajú nového človeka.



"Našou prioritou má byť ochrana ľudských životov. V prvej vlne pandémie sme boli veľmi úspešní, zariadenia túto situáciu zvládli. Keď si vezmeme počet úmrtí klientov v zariadeniach sociálnych služieb, tak v absolútnom počte je to doteraz 19 ľudí. v prepočte na milión obyvateľov, sme na čísle 3,5," uviedol v piatok na tlačovej konferencii minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).



Na monitorovanie situácie v zariadeniach bol vytvorený inteligentný systém regionálneho monitorovania. "Hlásenia nie sú o počtoch nakazených, ale o prípadoch, keď riaditelia zariadení sociálnych služieb vykonali opatrenia mimo tých všeobecne platných celoslovenských. Hlásenia z okresov znamenajú, že prijali prísnejšie opatrenia na ochranu vlastných klientov. Tento systém funguje," povedal Krajniak. V súčasnosti podľa jeho slov je nahlásený len jeden prípad nakazeného klienta zo zariadenia sociálnych služieb, čo je podľa ministra pozitívum. "Plošne sme pretestovali všetkých klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb, aj zamestnancov ministerstva. Rovnako sme rýchlotestami pretestovali všetkých 6000 klientov a zamestnancov centier pre deti a rodiny, mali sme nula pozitívne testovaných. Pretestovali sme aj inšpektorov práce, testujú sa aj zamestnanci úradov práce," priblížil opatrenia Krajniak s tým, že ministerstvo pokračuje v tom, aby boli opatrenia vylepšené.



"V súčasnosti prebieha plán uvoľňovania v zariadeniach sociálnych služieb, ktorý má štyri fázy. Prvá fáza je stav, keď sú zatvorené, štvrtá fáza znamená úplné uvoľnenie a funguje bežný režim. Medzi tým sú opatrenia, ktoré majú dodržiavať poskytovatelia sociálnych služieb, nastavujú si podmienky, ktoré im vyhovujú. Táto situácia bude trvať len do 30. septembra 2020," priblížila štátna tajomníčka rezortu práce Soňa Gaborčáková.



Koncom tohto mesiaca má byť predstavený mechanizmus, ktorý bude platiť pre zariadenia po 30. septembri. "Budú vypracované tzv. semafory na každú sociálnu službu, ktoré sú podľa druhov a typov. Semafor bude mať tri farby, teda každá farba bude znamenať usmernenia pre zariadenia sociálnych služieb, ako má dané zariadenie postupovať vo vzťahu k novému koronavírusu," načrtla Gaborčáková s tým, že zelená bude pre zariadenie znamenať bežný režim, červená bude karanténa. "Bude sa zohľadňovať aj tzv. indikátor, aby sme zohľadňovali región, aké usmernenia vydajú regionálni hygienici, ale aj konkrétne, či dochádza do zariadenia dieťa, ktoré je z regiónu, ktoré je v červenej zóne," vysvetlila Gaborčáková.



Toto usmernenie má uľahčiť zariadenia rozhodovanie o prijatých postupoch na ochranu klientov. "Zaslali sme žiadosť ministerstvu zdravotníctva, aby novoprijatí klienti a ľudia, ktorí sa vrátia z nemocnice, aby boli testovaní PCR testami. Pokiaľ toto bude schválené, tak sme z vlastnej iniciatívy už distribuovali rýchlotesty cez vyššie územné celky, ktoré ich majú distribuovať všetkým zariadeniam, teda aj verejným aj neverejným," podotkla Gaborčáková.