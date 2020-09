REZORT PRÁCE: Zariadeniam sociálnych služieb má ostať viac peňazí

Bratislava 25. septembra (TASR) - Finančná pomoc pre nocľahárne a zariadenia sociálnych služieb (ZSS) v podobe preplatenia "neobsadených miest" sa predĺži. Týmto opatrením Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR zintenzívňuje pomoc pre zariadenia, na ktoré sú odkázané tisícky najohrozenejších obyvateľov. Opatrenia už v stredu (23. 9.) schválila vláda.



Nocľahárne, ktoré za normálnych okolností umožňujú pobyt ľuďom bez domova len na čas prenocovania, fungujú počas mimoriadnej situácie ako nepretržité prevádzky. Toto opatrenie má zamedziť šíreniu nového koronavírusu vo vysokorizikovej skupine ľudí, ktorú tvoria ľudia bez domova. "Práve nepretržitou prevádzkou nocľahární sa zvyšujú aj náklady na mzdy a odvody zamestnancov, náklady na zabezpečenie potrebných hygienicko-epidemiologických opatrení, ochranné pomôcky, vykurovanie a podobne. Preto sme ešte v apríli zvýšili príspevok na jedno miesto v nocľahárni zo 120 eur na 150 eur na mesiac a tento finančný príspevok im budeme poskytovať až do skončenia mimoriadnej situácie," priblížil v stanovisku pre médiá minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Rezort počíta s ročnými nákladmi na zvýšenie finančného príspevku pre nocľahárne vo výške vyše 430.000 eur.



Viac pomoci smeruje aj do zariadení sociálnych služieb. Tie od apríla tohto roka nemusia vracať vyplatený finančný príspevok za "neobsadené miesta", ktoré mali po 12. marci, teda po vyhlásení mimoriadnej situácie na Slovensku. Vďaka novému opatreniu však nemusia vracať peniaze ani za neobsadené postele, ktoré mali od 1. januára do 12. marca, a to do 15 % z celkového počtu postelí.



Ak zariadenie pre seniorov s pobytovou sociálnou službou malo k 12. marcu 2020 zo 40 kapacitných miest voľných šesť miest, podľa aktuálne platného zákona by toto zariadenie štvrťročne muselo štátu vrátiť 9600 eur. Po novom si však zariadenie bude môcť tieto finančné prostriedky v celom objeme ponechať a využiť ich podľa potreby na zvýšené náklady spojené so zabezpečením ochrany zamestnancov a klientov zariadenia.



"Zariadenia sociálnych služieb sú stále ťažko skúšané a potrebujú finančné prostriedky na svoju činnosť. Starajú sa nielen o ťažko choré deti a dospelých, ale aj o ľudí, ktorí už nikoho iného nemajú. Ani počas najhoršej krízy svojich klientov neopustili a poskytovali im sociálne služby, za čo im patrí veľká vďaka," uviedol Krajniak. Schválené nariadenie nadobudne účinnosť od 29. septembra 2020.



Ministerstvo vydalo ešte 3. júla usmernenie pre všetky zariadenia sociálnych služieb, v ktorom apelovalo na dôslednú prípravu zariadení na príchod druhej vlny pandémie a prijatie opatrení nad rámec tých povinných. Ministerstvo distribuovalo 30.000 rýchlotestov a zabezpečilo vlastné zásoby najdôležitejších ochranných pomôcok, ktoré v prípade potreby dokáže doručiť zariadeniam sociálnych služieb do štyroch hodín.