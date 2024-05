Zariadenie pre seniorov v Prievidzi pristúpilo k rekonštrukcii kúpeľní

Prievidza 21. mája (TASR) - Zariadenie pre seniorov (ZpS) v Prievidzi pokračuje v debarierizácii kúpeľní v objekte na Ulici J. Okáľa. Rekonštrukciou ďalších troch miestností v celkovej hodnote 54.762,28 eura sleduje zlepšenie podmienok pre klientov i personál. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



"Prestavba ďalších kúpeľní je pokračovaním debarierizačných opatrení, ktorej súčasťou je aj aktuálne prebiehajúca výmena výťahov. Snažíme sa robiť všetko preto, aby bol pobyt pre našich klientov maximálne komfortný," uviedla riaditeľka ZpS Mária Znášiková.



Prestavbu kúpeľní realizuje prievidzská firma LEMAS, rekonštrukciu by mala ukončiť do troch mesiacov.



S debarierizáciou objektu ZpS na Ulici J. Okáľa začala prievidzská samospráva ešte v roku 2010, vlani zabezpečila rekonštrukciu šiestich kúpeľní za viac ako 60.000 eur. Bezbariérová je v ZpS už viac ako polovica sociálnych zariadení.



Do výmeny dvojice výťahov investuje radnica približne 104.000 eur. Cieľom investície je zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti zariadenia a možnosti používania výťahov osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Dodávateľom prác je spoločnosť OTIS Výťahy, s prácami začala vo februári tohto roka.