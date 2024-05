Zariadenie sociálnych služieb vo Svidníku má byť hotové do 2 rokov

Svidník 24. mája (TASR) - Mesto Svidník začalo v týchto dňoch realizovať stavbu Zariadenia sociálnych služieb (ZSS). Práce by mali byť ukončené do dvoch rokov. Dielo je realizované s finančnou podporou z plánu obnovy vo výške 3.524.525,72 eura. Prostriedky na samotnú stavbu sú 3.203 314,74 eura, zvyšné prostriedky budú slúžiť na vybavenie zariadenia. Zariadenie bude slúžiť ako denné centrum pre 40 klientov a ubytovacia časť pre 30 klientov. TASR o tom informovala PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová.



"Mesto Svidník po tom, ako pripravilo kvalitný projekt, podalo žiadosť na vybudovanie ZSS z prostriedkov plánu obnovy a po výbornej správe o úspešnosti sme sa hneď pustili do realizácie. Veľmi ma teší, že okrem starostlivosti o sociálne odkázaných občanov zariadenie poskytne zamestnanie približne 40 zamestnancom," uviedla primátorka Svidníka Marcela Ivančová.



Rekonštrukciou celého objektu sa ZSS podľa Tchirovej zatriedi do energetickej triedy A0. Pôvodný objekt slúžil ako internát a neskôr ako učebne pre Stredné odborné učilište odevné.



Na prízemí bude podľa jej slov umiestnený denný stacionár - priestor na spoločné aktivity klientov zariadenia. "Spoločenský oddychový priestor je prepojený s exteriérom a vonkajšou terasou, ktorá nadväzuje na novo navrhovaný oddychový zelený park. Ubytovacia časť zariadenia je situovaná na druhom a treťom podlaží. Nachádzajú sa tu dvojlôžkové izby so samostatnou kúpeľnou," priblížila Tchirová.



Ako povedala, stavebný objekt v súčasnom stave je z technického hľadiska morálne nevyhovujúci. Má tri nadzemné podlažia, ktoré slúžili ako učebne, a jedno podzemné podlažie, ktoré slúžilo ako technické podlažie pre sklady, kotolňu a priestor pre údržbára.



"Po rekonštrukcii sa na každom podlaží bude nachádzať denná miestnosť pre spoločenskú aktivitu, viacúčelový priestor na voľnočasové aktivity a priestor kuchynky s jedálňou, ktorá je priamo prepojená s kuchyňou výťahom pre stravu," povedala Tchirová s tým, že celý areál bude moderným centrom.



"Navrhnutá je nabíjacia stanica na striedavý prúd (AC) v priestore parkoviska. Týmto spôsobom bude možné nabíjať elektromobily, e-kolobežky a e-bicykle. Súčasťou bude aj zelená strecha na prístavbe, ktorá bude izolovať budovu od prehrievania. V budove sa ráta aj s fotovoltikou na úsporu energie na večerné svietenie," dodala Tchirová.



Zhotoviteľom stavby je firma Reinter, ktorá vzišla z verejnej súťaže.