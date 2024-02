Záručná a rozvojová banka pomôže farmárom s oneskorenými platbami

Bratislava 28. februára (TASR) - Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) umožní poľnohospodárom v súvislosti s oneskorenými platbami z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) vyplatenie nedočerpanej časti preklenovacích úverov až do výšky 200 % nárokovateľnej podpory zo sumy platieb PPA. Celkový objem tejto pomoci môže dosiahnuť až 8 miliónov eur. Informovala o tom Adriána Páchniková, špecialistka banky pre komunikáciu a PR.



Spresnila, že možnosti pomoci poľnohospodárom boli hlavnou témou stretnutia ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča (Smer-SD) s členmi predstavenstva SZRB - predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom banky Radkom Kurucom, podpredsedom predstavenstva Emilom Pištom a členom predstavenstva Pavlom Mockovčiakom.



"Je to veľmi dobrá správa pre poľnohospodárov na Slovensku. Som rád, že sme s vedením SZRB našli spoločnú reč a vyšli poľnohospodárom v ústrety. Zároveň na ministerstve chystáme aj schému pomoci zo Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky, kde máme k dispozícii finančné nástroje pre banky v hodnote 278 miliónov eur," uviedol Takáč.



"Slovenskí poľnohospodári momentálne zápasia s nedostatkom financií na prevádzkovanie svojich firiem v súvislosti s meškaním priamych platieb. Naša banka promptne reaguje na ich potreby a je pripravená so svojimi klientmi situáciu individuálne riešiť prostredníctvom zvýšenia čerpania ich preklenovacích úverov dočasne až do výšky 200 % nárokovateľnej podpory z platieb vyplácaných cez PPA," dodal Kuruc.



Jediným akcionárom SZRB je štát, ktorý svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva financií SR. Banka je zameraná najmä na rozvoj malého a stredného podnikania na Slovensku.