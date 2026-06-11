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Záručná a rozvojová banka vlani poskytla najvyšší objem úverov
Úvery smerovali primárne malým a stredným podnikom, najmä do sektorov stavebníctva a poľnohospodárstva.
Autor TASR
Bratislava 11. júna (TASR) - Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) v roku 2025 poskytla historicky najvyšší objem úverov vo výške 158 miliónov eur. Zároveň dosiahla konsolidovaný čistý zisk 11,2 milióna eur. Vyplýva to z konsolidovanej výročnej správy za rok 2025, o ktorej informovala SZRB. Správa obsahuje aj údaje dcérskej spoločnosti banky Slovak Investment Holding (SIH).
Úvery smerovali primárne malým a stredným podnikom, najmä do sektorov stavebníctva a poľnohospodárstva. Celkovo klienti SZRB načerpali nové úvery a záruky v objeme 193,6 milióna eur, čo je oproti predchádzajúcemu roku o 39 % viac.
Čistý konsolidovaný úrokový výnos skupiny dosiahol v minulom roku 25,5 milióna eur, pričom celkové úrokové výnosy predstavovali 32,1 milióna eur a úrokové náklady 6,6 milióna eur. Z poplatkov a provízií banka zaknihovala čistý výnos vo výške 2,4 milióna eur.
Celkový finančný objem majetku a zdrojov skupiny, vyjadrený konsolidovanou bilančnou sumou, dosiahol ku koncu roka 682,8 milióna eur, čo predstavuje medziročný nárast o 27 miliónov eur. Prevádzkový konsolidovaný zisk pred tvorbou opravných položiek a rezerv predstavoval 18,7 milióna eur.
Hodnota aktív v správe SIH, ktoré sú investované návratnou formou cez finančné nástroje a financované zo zverených prostriedkov najmä z fondov EÚ, dosiahla ku koncu roka 2025 úroveň 1,593 miliardy eur.
Podľa generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva SZRB Radka Kuruca sa prepojenie so SIH stalo v minulom roku hmatateľnou realitou. Banka sa okrem iného aktívne zapojila do programu National Development Fund III., kde chce vďaka synergiám hrať kľúčovú rolu a trhu prinášať kombináciu tradičného úverovania, štátnej záruky a grantu.
Úvery smerovali primárne malým a stredným podnikom, najmä do sektorov stavebníctva a poľnohospodárstva. Celkovo klienti SZRB načerpali nové úvery a záruky v objeme 193,6 milióna eur, čo je oproti predchádzajúcemu roku o 39 % viac.
Čistý konsolidovaný úrokový výnos skupiny dosiahol v minulom roku 25,5 milióna eur, pričom celkové úrokové výnosy predstavovali 32,1 milióna eur a úrokové náklady 6,6 milióna eur. Z poplatkov a provízií banka zaknihovala čistý výnos vo výške 2,4 milióna eur.
Celkový finančný objem majetku a zdrojov skupiny, vyjadrený konsolidovanou bilančnou sumou, dosiahol ku koncu roka 682,8 milióna eur, čo predstavuje medziročný nárast o 27 miliónov eur. Prevádzkový konsolidovaný zisk pred tvorbou opravných položiek a rezerv predstavoval 18,7 milióna eur.
Hodnota aktív v správe SIH, ktoré sú investované návratnou formou cez finančné nástroje a financované zo zverených prostriedkov najmä z fondov EÚ, dosiahla ku koncu roka 2025 úroveň 1,593 miliardy eur.
Podľa generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva SZRB Radka Kuruca sa prepojenie so SIH stalo v minulom roku hmatateľnou realitou. Banka sa okrem iného aktívne zapojila do programu National Development Fund III., kde chce vďaka synergiám hrať kľúčovú rolu a trhu prinášať kombináciu tradičného úverovania, štátnej záruky a grantu.