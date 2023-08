Zasadá monitorovací výbor OPEC+, zmena ťažobnej politiky sa neočakáva

Dubaj 4. augusta (TASR) - Spoločný ministerský monitorovací výbor najväčších producentov ropy z aliancie OPEC+ na svojom zasadnutí v piatok pravdepodobne nezmení ťažobnú politiku. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Ministri energetiky z Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ich spojenci z aliancie OPEC+ vrátane Ruska budú na piatkovom stretnutí diskutovať o svojej súčasnej ťažobnej politike. Uviedlo to päť zdrojov z OPEC+, ktoré nechceli byť menované, po tom, ako rozhodnutie Saudskej Arábie predĺžiť dobrovoľné zníženie produkcie do konca septembra pomohlo k ďalšiemu rastu cien komodity.



Spoločný ministerský monitorovací výbor môže v prípade potreby zvolať zasadnutie lídrov OPEC+.



Ceny ropy vzrástli v júli v porovnaní s júnom o viac ako 14 %. To bol najväčší medzimesačný percentuálny nárast od januára minulého roka, keďže napätejšia ponuka a rastúci dopyt prevážili nad obavami, že zvyšovanie úrokových sadzieb centrálnych bánk a tvrdohlavo vysoká inflácia môžu zasiahnuť hospodársky rast.



Podľa jedného zo zdrojov piatkové stretnutie bude "veľmi krátke". Ani ďalšie štyri zdroje neočakávajú, že stretnutie prinesie nejaké odporúčania na zmenu ťažobnej politiky.



Líder OPEC Saudská Arábia vo štvrtok (3. 8.) oznámila, že predĺži dobrovoľné rozhodnutie o znížení svojej ťažby o jeden milión barelov (159 litrov) denne o ďalší mesiac, do konca septembra. Dodala, že v budúcnosti by ho mohla opäť predĺžiť alebo prehĺbiť.



Rusko v septembri zníži vývoz ropy o 300.000 barelov denne, uviedol vicepremiér Alexander Novak krátko po vyhlásení Saudskej Arábie.



Alžírsko, člen OPEC, ktoré oznámilo dobrovoľné zníženie o 20.000 barelov/deň na august, sa ešte nerozhodlo, či ho predĺži do septembra.



OPEC+ sa na svojom stretnutí v júni dohodol na obmedzení dodávok ropy do roku 2024. Toto zníženie produkcie celej skupiny, bez dodatočných dobrovoľných obmedzení spomínaných troch výrobcov, predstavuje 3,66 milióna barelov denne, čo je zhruba 3,6 % celosvetového dopytu.