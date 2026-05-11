Zásadné zmeny v PZP: Za nepoistené auto vám hrozí pokuta až 900 eur
Slovenský parlament schválil zákon, ktorý má po rokoch nečinnosti konečne vyriešiť jeden z chronických problémov na našich cestách, a to masové porušovanie povinnosti mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu.
Autor OTS
Bratislava 11. mája (OTS) - Hovoríme o státisícoch vozidiel, ktorých majitelia sa doslova vezú na účet zodpovedných motoristov.
Alarmujúca situácia si vyžiadala legislatívny zásah
Situácia je dlhodobo neudržateľná. Viac ako 600 000 vozidiel evidovaných na Slovensku nemá platné PZP, pričom tretina z nich aktívne jazdí po cestách. Každý vodič, ktorý si povinnosť riadne plní, teda nepriamo financuje prostredníctvom garančného fondu aj škody, ktoré spôsobia nepoistení. K tomu pripočítajte stratu príjmov štátu z povinného odvodu z poistného, peňazí, ktoré by inak putovali do záchranných zložiek a bezpečnosti na cestách.
Čo sa mení
Od augusta 2026 štartuje jednorazové hromadné vyradenie vozidiel bez PZP dlhšie ako 24 mesiacov. Držitelia dostanú upozornenie a čas na nápravu, teda uzatvorenie poistenia alebo dobrovoľné vyradenie. Kto nezareaguje, príde o evidenciu vozidla automaticky.
Od októbra 2026 nastupuje automatizovaná kontrola a systém pokút. Tu hovoríme o takzvanej objektívnej zodpovednosti, to znamená, že štát už nebude musieť dokazovať zavinenie, stačí chýbajúce PZP v databáze. Pokuta sa bude pohybovať od 120 do 900 eur podľa hmotnosti vozidla a pri opakovanom porušení sa zdvojnásobí.
Zákon však motivuje k rýchlej náprave. Pôvodnú sumu pokuty si môžete výrazne znížiť, ak zareagujete do 15 dní od momentu, kedy vám prišiel rozkaz:
- Zľava 33 %: Stačí, ak pokutu zaplatíte do 15 dní. Vtedy vám odpustia prvú tretinu sumy.
- Zľava 66 %: Ak do tých istých 15 dní nielen zaplatíte, ale zároveň auto poistíte (PZP) alebo ho odhlásite z evidencie, pokuta sa zníži o dve tretiny. Zaplatíte teda len zvyšnú tretinu pôvodnej sumy.
Novinkou je tiež to, že nepoistené vozidlo jednoducho neprejde technickou ani emisnou kontrolou.
Ak máte platné PZP, zákon vám prináša spravodlivosť. Ak nie, je najvyšší čas konať, pretože finančné dôsledky nečinnosti budú od jesene 2026 tvrdšie.
