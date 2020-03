Zasadnutie rady pozemkového fondu plánované na 26. marca sa odkladá

Bratislava 23. marca (TASR) – Zasadnutie Rady Slovenského pozemkového fondu (SPF), ktoré bolo naplánované na štvrtok 26. marca, sa neuskutoční. Informoval o tom hovorca fondu Martin Kormoš.



Dôvodom odloženia zasadnutia sú podľa neho opatrenia prijaté Slovenským pozemkovým fondom v súvislosti s novým koronavírusom. Rada fondu bude podľa jeho slov opäť zasadať v náhradnom termíne, keď to umožní aktuálna situácia.



"Pripomíname, že v súvislosti ochorením COVID-19 Slovenský pozemkový fond prijal viacero opatrení. Predovšetkým boli od stredy 11. marca zrušené stránkové hodiny na všetkých regionálnych odboroch SPF a od pondelka 16. marca nie je možné osobné podávanie pošty do podateľne na generálnom riaditeľstve SPF v Bratislave," dodal Kormoš. Všetky vyššie uvedené opatrenia podľa neho platia až do odvolania.