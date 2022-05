Zasadnutie Svetového ekonomického fóra bude v roku 2023 opäť v januári

Davos 26. mája (TASR) - Budúcoročné zasadnutie Svetového ekonomického fóra (WEF) sa bude opäť konať v tradičnom termíne, teda v januári. Oznámilo to vo štvrtok, v posledný deň zasadnutia, vedenie WEF. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Výročné zasadnutie WEF sa zvyčajne koná vo švajčiarskom horskom stredisku Davos koncom januára, pričom na podujatí sa zúčastňujú lídri z oblasti biznisu, politiky a diplomacie. Naposledy sa však v januári konalo v roku 2020. Zasadnutie plánované na rok 2021 organizátori pre pandémiu nového koronavírusu zrušili a potom naplánovali podujatie na 17. až 21. januára tohto roka. V decembri 2021 však rozhodli, že sa posunie o štyri mesiace, pričom stanovili termín 22. až 26. mája. Dôvodom bol nástup nového koronavírusového variantu omikron.



V budúcom roku by sa však malo podujatie konať v Davose opäť v januári, konkrétne od 15. do 20. januára, uviedol zástupca WEF pre agentúru Reuters. Podmienkou však je, že sa neobjavia nové komplikácie v súvislosti s ochorením COVID-19 či iné problémy.