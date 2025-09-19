< sekcia Ekonomika
Zásielková spoločnosť FedEx zaznamenala v 1. kvartáli rast tržieb
FedEx oznámil, že za 1. kvartál obchodného roka 2025/2026, ktorý sa skončil 31. augusta, zaznamenal čistý zisk 820 miliónov USD (693,86 milióna eur), čo na akciu predstavuje 3,46 USD.
Autor TASR
Memphis 19. septembra (TASR) - Americká zásielková spoločnosť FedEx vykázala za 1. kvartál súčasného obchodného roka rast tržieb aj zisku. Zároveň v obidvoch prípadoch prekonala očakávania analytikov. Informovali o tom portál RTTNews a portál spravodajskej televízie CNBC.
FedEx oznámil, že za 1. kvartál obchodného roka 2025/2026, ktorý sa skončil 31. augusta, zaznamenal čistý zisk 820 miliónov USD (693,86 milióna eur), čo na akciu predstavuje 3,46 USD. Na porovnanie, v rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka vykázal FedEx zisk na úrovni 790 miliónov USD (3,21 USD/akcia).
Po úprave o mimoriadne položky vykázala spoločnosť zisk 910 miliónov USD a na akciu 3,83 USD. Prekonala tak očakávania analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 3,59 USD až 3,61 USD.
K rastu zisku prispelo zvýšenie tržieb takmer o 3 %. V 1. štvrťroku 2024/2025 dosiahli 21,58 miliardy USD, za 1. kvartál súčasného obchodného roka to bolo 22,24 miliardy USD. Aj v tomto segmente spoločnosť prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali iba s miernym rastom tržieb na 21,66 miliardy USD.
Výsledky FedExu podporilo zvýšenie objemu prepravených balíkov v rámci USA. V 1. kvartáli 2025/2026 sa ich denný objem v medziročnom porovnaní zvýšil o 6 %.
Čo sa týka vyhliadok na celý rok 2025/2026, firma očakáva rast tržieb v rozmedzí od 4 % do 6 %. To je výrazne optimistickejší odhad než zo strany Wall Street, kde analytici počítajú s rastom tržieb FedExu v priemere o 1,2 %.
V prípade upraveného zisku na akciu FedEx predpokladá, že tento rok dosiahne v priemere 18,10 USD. To je zasa pesimistickejší odhad než zo strany analytikov z Wall Street. Tí odhadujú, že upravený zisk zásielkovej spoločnosti dosiahne tento rok zhruba 18,21 USD/akcia.
(1 EUR = 1,1818 USD)
FedEx oznámil, že za 1. kvartál obchodného roka 2025/2026, ktorý sa skončil 31. augusta, zaznamenal čistý zisk 820 miliónov USD (693,86 milióna eur), čo na akciu predstavuje 3,46 USD. Na porovnanie, v rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka vykázal FedEx zisk na úrovni 790 miliónov USD (3,21 USD/akcia).
Po úprave o mimoriadne položky vykázala spoločnosť zisk 910 miliónov USD a na akciu 3,83 USD. Prekonala tak očakávania analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 3,59 USD až 3,61 USD.
K rastu zisku prispelo zvýšenie tržieb takmer o 3 %. V 1. štvrťroku 2024/2025 dosiahli 21,58 miliardy USD, za 1. kvartál súčasného obchodného roka to bolo 22,24 miliardy USD. Aj v tomto segmente spoločnosť prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali iba s miernym rastom tržieb na 21,66 miliardy USD.
Výsledky FedExu podporilo zvýšenie objemu prepravených balíkov v rámci USA. V 1. kvartáli 2025/2026 sa ich denný objem v medziročnom porovnaní zvýšil o 6 %.
Čo sa týka vyhliadok na celý rok 2025/2026, firma očakáva rast tržieb v rozmedzí od 4 % do 6 %. To je výrazne optimistickejší odhad než zo strany Wall Street, kde analytici počítajú s rastom tržieb FedExu v priemere o 1,2 %.
V prípade upraveného zisku na akciu FedEx predpokladá, že tento rok dosiahne v priemere 18,10 USD. To je zasa pesimistickejší odhad než zo strany analytikov z Wall Street. Tí odhadujú, že upravený zisk zásielkovej spoločnosti dosiahne tento rok zhruba 18,21 USD/akcia.
(1 EUR = 1,1818 USD)