Zásielkovňa mení názov a kupuje firmu ReMax Courier Service

Bratislava 30. júna (TASR) - Doručovateľská služba Zásielkovňa mení názov, po novom bude vystupovať pod menom Packeta. Zároveň Packeta Group kupuje firmu ReMax Courier Service, čím posilňuje svoju pozíciu na trhu kuriérskych služieb.



Akvizíciou za niekoľko miliónov eur spoločnosť rozšíri aj svoje produktové portfólio o doručenie na adresu vlastnou službou. Kuriérska firma tak avizuje väčšiu slobodu a flexibilitu v doručovaní. Pribudnúť má aj 1500 nových výdajných miest Packeta, takmer 800 boxov a 400 kuriérov, a to do konca roka.



Nový názov Packeta začne služba používať od 1. júla. Slovenská doručovateľská spoločnosť ReMax, ktorú Packeta Group kúpila, bude do konca roka právne fungovať pod názvom Packeta Courier. "K 1. januáru 2022 sa akvizícia skončí fúziou a dôjde k preklopeniu obchodných partnerov pod spoločnosť Packeta," dodala firma.



Pre obchodných partnerov a aj samotných zákazníkov ReMaxu sa pritom podľa spoločnosti nič nemení. Všetky doterajšie obchodné podmienky zostávajú v platnosti minimálne do konca tohto roka.