Zásielkovňa spúšťa inovatívnu službu Medzi Nami

Bratislava 27. novembra (OTS) - Blížia sa vianočné sviatky. A to znamená aj častejšie posielanie zásielok. Málokomu sa však chce zabíjať čas lúštením cenníkov, vypisovaním podacích lístkov a státím v dlhom rade. Vďaka aplikácii Zásielkovňa a novej revolučnej službe Medzi Nami môžete čas výrazne ušetriť – čas i peniaze. Doručenie je totiž rýchlejšie a lacnejšie ako ste zvyknutí.Medzi Nami je jednoduchý spôsob posielania zásielok medzi dvomi zákazníkmi. Mobilnú aplikáciu používate len ak ste odosielateľ. Celý proces však zrealizujete rýchlo a intuitívne. Ako príjemca si viete však doručenie zásielky sledovať pomocou mobilnej aplikácie. Aplikácia Zásielkovne so službou Medzi Nami nahrádza otravné papierovanie. Zabudnite na tlačenie štítkov, vypisovanie formulárov či podacích lístkov. Na podanie a vyzdvihnutie zásielky sa používa iba kód vygenerovaný priamo Zásielkovňou. Súbežne so spustením služby Medzi Nami na Slovensku spúšťa česká Zásilkovna posielanie balíkov na slovenskú adresu a slovenské výdajné miesta v rámci programu Medzi Nami. Česká Zásilkovna doposiaľ odoslala vyše 280 000 zásielok vďaka službe Medzi Nami a eviduje viac ako 150 000 stiahnutí mobilnej aplikácie.“ vysvetľuje princíp fungovania služby, CEO Zásielkovňa a dopĺňa: „“ Služba už úspešne funguje v Čechách a onedlho ju spoločnosť spustí aj v Maďarsku.Dlhé rady a únavné čakanie nahrádza smartfón s mobilnou aplikáciou Zásielkovňa. Niekoľko kliknutí, vypísanie príjemcu a zásielka môže byť odoslaná. Samotné podanie zásielky na akomkoľvek našom podacom mieste je veľmi rýchle. Ak podáte zásielku na našom podacom mieste do odchodu kuriéra, doručená na Slovensko a v Čechách je hneď na nasledujúci pracovný deň. Mimochodom Zásielkovňa má v súčasnosti na Slovensku a v Čechách vyše 3000 výdajných miest.Okrem rýchlosti a jednoduchosti je bezkonkurenčnou výhodou služby Medzi Nami ešte jeden atribút: skvelé ceny. Zásielku môžete poslať už od 2,50 eur v rámci Slovenska a do Čiech za 3,30 eur, pričom si môžete zvoliť aj doplnkové služby, napríklad dobierka, vyššie poistenie alebo overenie veku pri výdaji zásielky. Zásielkovňa akceptuje zásielky so súčtom strán do 120 cm a jednou stranou maximálne 50 cm (napr. 50x40x30 cm) a do hmotnosti 5 kg. Inými slovami väčšinu bežných zásielok, ktoré ste zvyknutí posielať si medzi sebou, napríklad knihy. Navyše služba Medzi nami automaticky obsahuje sledovanie zásielok a poistenie do 15 € bez príplatku. Čo to znamená? Môžete si kontrolovať stav zásielky cez smartfón v aplikácii. Príjemca dostáva o doručení zásielky e-mail a notifikáciu alebo SMS.Medzi Nami je revolučná služba, ktorá dáva možnosť odosielať zásielky pomocou mobilnej aplikácie komukoľvek. Navyše dávame ľudom slobodu. Záleží na vás, kedy zásielku podáte a kedy a kde ju príjemca preberie.Všetky dôležité informácie, najčastejšie otázky a odpovede a viac o službe Medzi Nami nájdete aj na podstránke