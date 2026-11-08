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Zásielky z čínskych e-shopov zdraželi aj o manipulačný poplatok
E-commerce Slovakia je občianske združenie, ktoré obhajuje záujmy slovenských e-shopov s cieľom podporovať férové podnikanie.
Autor TASR
Bratislava 8. novembra (TASR) - Zásielky z čínskych trhovísk, ako je Temu, Shein a AliExpress, pre Slovákov od novembra opäť zdraželi. K pôvodne zavedenému clu vo výške tri eurá na každú položku v balíku objednanom z územia mimo EÚ od 1. novembra pribudol ďalší poplatok vo výške dvoch eur. Väčšina drobných tovarov objednávaných z krajín mimo EÚ je tak dnes drahšia až o päť eur. Uviedol to Michal Král, predseda asociácie E-commerce Slovakia.
Nový manipulačný poplatok vo výške dve eurá od začiatku novembra podľa neho zaviedla EÚ z dôvodu obrovského prívalu lacných zásielok, ktoré preťažujú colné sklady v jednotlivých členských krajinách. Má pokryť náklady colných úradov na kontroly, analýzu rizík a spracovanie colných vyhlásení.
„Podľa Európskej komisie v minulom roku prišlo do EÚ až 5,8 miliardy zásielok. To je v priemere 16 miliónov zásielok každý deň, ktoré musia prejsť cez hranice a vyťažujú sklady aj personál. Odhaduje sa, že viac než 90 % z nich prichádza priamo z Číny,“ priblížil Král.
Spresnil, že dvojeurový poplatok bol zavedený ako extra manipulačný poplatok k už platnému trojeurovému clu, ktoré platí od 1. júla. Platí sa pri všetkých zásielkach smerujúcich do EÚ z krajín mimo EÚ, bez limitu ceny.
Prvý trojeurový poplatok sa týka iba zásielok do 150 eur. Bol zavedený ako dočasný poplatok do 30. júna 2028, keď by sa krajiny Únie mali dohodnúť na klasickom colnom sadzobníku pre jednotlivé druhy tovarov, teda rozdielnu sadzbu napríklad na elektroniku a inú na oblečenie.
Vysvetlil, že clo aj manipulačný poplatok sa vzťahujú na každú colnú položku v balíku. To znamená, že za nabíjačku či kryt na mobil v cene 10 eur zákazník zaplatí navyše 3 + 2 eurá. Za tri rovnaké nabíjačky v hodnote 30 eur však stále zaplatí len päť eur navyše.
Dodal, že už po zavedení trojeurového poplatku prišlo asi k 20-percentnému poklesu objemu leteckej prepravy tovarov z Číny do EÚ. Dáta z prieskumu spoločnosti 2muse exkluzívne pre E-commerce Slovakia zároveň hovoria o 40-percentnom poklese nákupov z Číny medzi slovenskými spotrebiteľmi. Približne polovica ako dôvod uviedla poplatok, štvrtina, že tovar vo výsledku nepotrebuje alebo že v minulosti bola nespokojná s kvalitou tovarov z Číny.
E-commerce Slovakia je občianske združenie, ktoré obhajuje záujmy slovenských e-shopov s cieľom podporovať férové podnikanie. Aktuálne má viac ako 140 členov s celkovým obratom presahujúcim jednu miliardu eur.
Nový manipulačný poplatok vo výške dve eurá od začiatku novembra podľa neho zaviedla EÚ z dôvodu obrovského prívalu lacných zásielok, ktoré preťažujú colné sklady v jednotlivých členských krajinách. Má pokryť náklady colných úradov na kontroly, analýzu rizík a spracovanie colných vyhlásení.
„Podľa Európskej komisie v minulom roku prišlo do EÚ až 5,8 miliardy zásielok. To je v priemere 16 miliónov zásielok každý deň, ktoré musia prejsť cez hranice a vyťažujú sklady aj personál. Odhaduje sa, že viac než 90 % z nich prichádza priamo z Číny,“ priblížil Král.
Spresnil, že dvojeurový poplatok bol zavedený ako extra manipulačný poplatok k už platnému trojeurovému clu, ktoré platí od 1. júla. Platí sa pri všetkých zásielkach smerujúcich do EÚ z krajín mimo EÚ, bez limitu ceny.
Prvý trojeurový poplatok sa týka iba zásielok do 150 eur. Bol zavedený ako dočasný poplatok do 30. júna 2028, keď by sa krajiny Únie mali dohodnúť na klasickom colnom sadzobníku pre jednotlivé druhy tovarov, teda rozdielnu sadzbu napríklad na elektroniku a inú na oblečenie.
Vysvetlil, že clo aj manipulačný poplatok sa vzťahujú na každú colnú položku v balíku. To znamená, že za nabíjačku či kryt na mobil v cene 10 eur zákazník zaplatí navyše 3 + 2 eurá. Za tri rovnaké nabíjačky v hodnote 30 eur však stále zaplatí len päť eur navyše.
Dodal, že už po zavedení trojeurového poplatku prišlo asi k 20-percentnému poklesu objemu leteckej prepravy tovarov z Číny do EÚ. Dáta z prieskumu spoločnosti 2muse exkluzívne pre E-commerce Slovakia zároveň hovoria o 40-percentnom poklese nákupov z Číny medzi slovenskými spotrebiteľmi. Približne polovica ako dôvod uviedla poplatok, štvrtina, že tovar vo výsledku nepotrebuje alebo že v minulosti bola nespokojná s kvalitou tovarov z Číny.
E-commerce Slovakia je občianske združenie, ktoré obhajuje záujmy slovenských e-shopov s cieľom podporovať férové podnikanie. Aktuálne má viac ako 140 členov s celkovým obratom presahujúcim jednu miliardu eur.