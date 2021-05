Zásielky z tretích krajín do 150 eur sa budú preclievať zjednodušene

Bratislava 17. mája (TASR) – Nové pravidlá na dovoz tovaru z krajín mimo EÚ prinesú od júla povinnosť podať elektronické colné vyhlásenie na všetok tovar a platiť daň z pridanej hodnoty aj zo zásielok do 22 eur. Zásielky v hodnote do 150 eur bez zákazov a obmedzení budú môcť klienti precliť zjednodušeným spôsobom, informovala v pondelok Finančná správa (FS) SR.



„Finančná správa preclievanie zásielok do 150 eur svojim klientom zjednoduší. Takéto zásielky, ktoré budú oslobodené od cla, bude možné preclievať jednoduchým spôsobom prostredníctvom nového portálu finančnej správy,“ uviedla hovorkyňa FS Martina Rybanská. Pre použitie jednoduchého elektronického formulára však bude platiť výnimka. Ak bude tovar predmetom spotrebnej dane (napr. alkoholické nápoje), alebo sa budú na tovar vzťahovať zákazy a obmedzenia (napr. výrobky z chránených živočíchov či zbrane), nebude možné použiť tento jednoduchý formulár a dovozca použije štandardné colné vyhlásenie.



Klienti sa podľa hovorkyne nemusia nových povinností obávať. Finančná správa zverejní všetky dôležité informácie k preclievaniu na špeciálnej podstránke svojho internetového portálu. Pripravené zodpovedať otázky je aj colné call centrum finančnej správy, ktoré funguje nepretržite. Na voľbe č. 5 poskytujú konzultanti pre clo 24 hodín denne informácie týkajúce sa colných predpisov a technickej podpory k colným informačným systémom. „Klienti tak nebudú nútení na preclenie zásielok zjednodušeným spôsobom využívať služby súkromných špedičných spoločností, precliť zásielky si po novom dokážu sami, čím ušetria peniaze,“ dodala Rybanská.