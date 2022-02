Zásobníky plynu v EÚ sú naplnené v priemere na 40 %

Brusel 2. februára (TASR) - Zásobníky plynu v krajinách Európskej únie (EÚ) sú v súčasnosti naplnené v priemere na 40 %, čo je o 10 % menej ako minulý rok. A podzemné zásobníky vo vlastníctve ruského energetického koncernu Gazpromu sú naplnené približne na 16 %. Povedala to v stredu európska komisárka pre energetiku Kadri Simsonová výboru pre priemysel, výskum a energetiku Európskeho parlamentu.



"Úroveň zásob plynu v EÚ počas každej vykurovacej sezóny neustále klesá, ale momentálne sa pohybuje okolo 40 %, čo je o 10 % menej ako v rovnakom čase v predchádzajúcich rokoch. Podzemné zásobníky Gazpromu sú v súčasnosti naplnené na 16 %," skonštatovala.



"Pozorujeme nižšie toky plynu na ukrajinských a bieloruských trasách, čo malo za následok, že plyn prúdil päť týždňov z Nemecka do Poľska namiesto opačne," uviedla Simsonová s tým, že bežný tok plynu z Poľska do Nemecka sa v stredu obnovil.



EÚ však v januári dostala rekordné dodávky skvapalneného zemného plynu, čo čiastočne vykompenzovalo nedostatok dodávok plynu cez sieť potrubí.



Ceny na trhu s plynom v EÚ sa mierne stabilizovali, hoci zostávajú extrémne vysoké a nestále, na úrovni približne 1000 USD (883,16 eur) za 1000 metrov kubických, uviedla eurokomisárka a dodala, že ceny plynu pravdepodobne neklesnú na svoju bežnú priemernú úroveň.



(1 EUR = 1,1323 USD)