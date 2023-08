Zásobníky plynu v EÚ sú už naplnené na viac ako 90 %

Brusel 18. augusta (TASR) - Zásobníky plynu v Európskej únii (EÚ) sú už naplnené na viac ako 90 %. Stále to však nemusí stačiť na to, aby región bez problémov prečkal nadchádzajúcu zimu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Podľa najnovších údajov zväzu Gas Infrastructure Europe (GIE) zásobníky v EÚ boli 16. augusta naplnené na 90,1 % kapacity. Je to najvyššia hodnota v histórii pre toto ročné obdobie. EÚ si dala za cieľ dosiahnuť naplnenosť 90 % do 1. novembra.



Zásoby však nie sú určené na zabezpečenie všetkých zimných dodávok plynu v regióne a existuje viacero rizík, ktoré by mohli spôsobiť problémy z dodávkami. Potenciálne štrajky pracovníkov v Austrálii hrozia, že sa znížia dodávky na globálnom trhu so skvapalneným zemným plynom (LNG). Európa sa stále vyrovnáva s nižšími tokmi z Ruska v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Dlhotrvajúce výpadky v Nórsku nedávno viedli k prudkému nárastu cien, čo pripomenulo krehkosť trhu.



Inými slovami, energetická kríza v Európe ešte nemusí byť definitívne zažehnaná. Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci na burze TTF v Amsterdame v piatok vzrástla až o 4,3 % na 38,41 eura za megawatthodinu. Veľkoobchodné ceny plynu pre pretrvávajúce obavy týkajúce sa dodávok zrejme stúpnu tretí týždeň po sebe.



Zimná sezóna v Európe oficiálne trvá od októbra do marca. Ak sú všetky podzemné zásoby plynu v EÚ úplne naplnené, postačujú na pokrytie približne 90-dňového priemerného zimného dopytu, ale veľa závisí od počasia. Mrazivé teploty by mohli urýchliť čerpanie zo zásobníkov.



Hoci sú európske ceny plynu aktuálne približne o 90 % nižšie v porovnaní s minuloročnými krízovými maximami, na trhu naďalej panuje nervozita a vysoká volatilita, keďže globálne dodávky sú po ruských škrtoch stále obmedzené.



Nemecko už varovalo, že riziko nedostatku plynu bude pretrvávať až do začiatku roka 2027, ak nevybuduje novú plynovú infraštruktúru. Budúcoročná rovnováha na trhu bude závisieť aj od toho, koľko plynu zostane v zásobníkoch po tejto zime.