Autor TASR
Amsterdam/Moskva 9. septembra (TASR) - Zásobníky plynu v Európe sú aktuálne naplnené na 79,49 % podľa údajov spoločnosti Gas Infrastructure Europe (GIE). TASR o tom informuje na základe správy TASS.
To je o 6,62 percentuálneho bodu menej ako priemer k tomuto dátumu za päť rokov.
Takzvané čisté vtláčanie plynu (rozdiel medzi objemom vtláčania a spotreby) do podzemných zásobníkov v Európe od začiatku letnej sezóny presiahlo 50 miliárd kubických metrov (m3). Na naplnenie zásobníkov na 90 % do nadchádzajúcej zimy je však potrebné, aby bol objem vtláčaného plynu vyšší, zhruba na úrovni 61 miliárd m3.
Podľa nových požiadaviek Európskej komisie členské krajiny EÚ musia zabezpečiť, aby boli ich zásobníky naplnené na 90 % kapacity medzi 1. októbrom a 1. novembrom.
Okrem toho je povolená 10-percentná flexibilita v prípade sťažených podmienok pre plnenie zásobníkov plynu. Táto požiadavka však dáva ďalší impulz rastu cien plynu na európskom trhu.
Európske krajiny potrebujú pred tohoročnou zimnou sezónou viac plynu na doplnenie zásob. V podmienkach obmedzených dodávok musia súťažiť o skvapalnený zemný plyn (LNG) s Áziou, kde dopyt po tomto palive rastie.
Fórum krajín vyvážajúcich plyn predpovedá, že EÚ bude mať do zimy značné ťažkosti s naplnením svojich podzemných zásobníkov na 90 %. Predpovedalo, že burzové ceny plynu pred tohoročnou vykurovacou sezónou budú vyššie ako v zime.
Podiel veternej energie na výrobe elektriny v EÚ dosiahol v auguste v priemere 14 % a v septembri približne 16 %. Priemerná cena nákupu plynu v Európe v auguste bola približne 394 USD (335,95 eura) za 1000 kubických metrov a v septembri približne 390 USD.
V predchádzajúcej vykurovacej sezóne doviezla Európa takmer 63 miliárd m3 LNG, čo bol tretí najvyšší objem dovozu za jednu sezónu. Dovoz LNG do Európy v júni dosiahol svoje maximum pre daný mesiac (12,2 miliardy m3), ale potom stratil tempo.
(1 EUR = 1,1728 USD)
