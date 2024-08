Zásobníky plynu v Európe sú naplnené na takmer 88 %

Amsterdam 14. augusta (TASR) - Zásobníky plynu v Európe sú aktuálne naplnené na približne 88 %, podľa údajov spoločnosti Gas Infrastructure Europe (GIE). TASR o tom informuje na základe správ Reuters a TASS.



Začiatkom tohto týždňa dosiahlo čerpanie plynu do zásobníkov 301 miliónov metrov kubických (m3) a odber predstavoval 26 miliónov m3.



Európske zásobníky zemného plynu sú v súčasnosti naplnené na 87,85 %. To je o 8,06 percentuálnych bodov viac ako priemer k tomuto dátumu za päť rokov, ale menej ako 89 % v rovnakom období minulého roka. Aktuálne je v zásobníkoch uložených 96,7 miliardy m3 plynu.



Vďaka rekordnému zostatku plynu v Európe po minulej zimnej sezóne 2023/2024 sa zásobníky plnia tento rok pomalšie pred sezónou 2024/2025.



Napĺňanie zásobníkov v Európe zvyčajne vrcholí okolo 27. októbra, ale existujú značné rozdiely v závislosti od jesenných teplôt a cien plynu. V roku 2016 dosiahli zásoby pred zimou vrchol už 9. októbra, zatiaľ čo v roku 2022 to bolo až 13. novembra podľa údajov GIE.



Ceny plynu s dodávkou v nasledujúcom mesiaci na burze TTF v Amsterdame v reakcii na pomalšie plnenie zásobníkov aj na obavy o dodávky komodity z Ruska plynovodom, ktorý prechádza cez Ukrajinu v auguste, vzrástli. Priemerná cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v septembri tento mesiac sa zatiaľ zvýšila na 38 eur za megawatthodinu (MWh) z 26 eur vo februári.



V stredu však plyn časť ziskov zmazal. Cena európskeho kontraktu s dodávkou v septembri dosiahla v stredu o 17.56 h SELČ 38,88 eura, čo bolo o 1,23 % menej ako v utorok na konci obchodovania.