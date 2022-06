Zásobníky plynu v krajinách EÚ majú byť do začiatku zimy plné na 80 %

Luxemburg 27. júna (TASR) - Ministri energetiky Európskej únie (EÚ) schválili, že zásobníky plynu v členských krajinách majú byť do začiatku najbližšej zimy naplnené minimálne na 80 %. Na svojom pondelkovom stretnutí v Luxemburgu formálne prijali príslušný návrh Európskej komisie (EK).



Cieľom tohto opatrenia je zabezpečenie využitia kapacít zásobníkov a ich solidárne rozdelenie medzi členskými štátmi. Podľa nariadenia sa majú plynové zásobníky v členských štátoch EÚ do 1. novembra naplniť minimálne na 80 %, na budúcu zimu až na 90 %. EÚ sa chce pokúsiť, aby spoločne tento rok dosiahla naplnenosť podzemných zásobníkov na 85 % celkových kapacít.



Keďže zásobníkové kapacity sú v jednotlivých členských štátoch veľmi rozdielne, môžu si štáty s menšími kapacitami započítať aj zásoby skvapalneného plynu (LNG) alebo alternatívnych palív.



Pre krajiny, ako je napríklad Rakúsko, ktoré má v pomere k svojej domácej spotrebe nadmerné zásobníkové kapacity, platí povinnosť naplniť zásobníky minimálne na 35 % priemernej ročnej spotreby za uplynulých 5 rokov. Naopak, štáty, ktoré nedisponujú dostatočnými zásobníkovými kapacitami, si musia uložiť v iných krajinách EÚ 15 % zo svojej priemernej ročnej spotreby.



Nové nariadenie tiež počíta so sprísnením kontroly prevádzkovateľov zásobníkov zo strany členských štátov. Tým sa má zabrániť potenciálnemu vonkajšiemu vplyvu na kritickú zásobníkovú infraštruktúru.