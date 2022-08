Zásobníky plynu v Nemecku sú už naplnené na vyše 75 %

Berlín 14. augusta (TASR) - Nemecké zásobníky plynu sú naplnené na viac ako 75 % aj napriek výrazne zníženým dodávkam z Ruska. Vyplýva to z aktualizovaných predbežných údajov zväzu európskych prevádzkovateľov zásobníkov (Initiative Energien Speichern, INES). TASR správu prevzala z DPA.



Podľa týchto údajov boli v piatok (12. 8.) ráno nemecké zásobníky naplnené na 75,43 % svojej kapacity. To znamená, že úroveň naplnenia na 75 % sa podarilo dosiahnuť približne dva týždne pred plánovaným termínom.



Na základe nových predpisov do 1. októbra musia byť zásobníky naplnené na minimálne 85 % a do 1. novembra na najmenej 95 % kapacity.



Zásobníky pomáhajú vyrovnávať výkyvy v spotrebe plynu a tvoria tak akýsi nárazník pre trh s plynom. Nemecká vláda sa snaží zabezpečiť, aby boli zásobníky plynu takmer plné pred príchodom chladného počasia. Cieľom je pomôcť krajine lepšie sa pripraviť na možnú úplnú stratu ruských dodávok počas zimy.



Na ilustráciu, pri naplnení zásobníkov na 95 % by uložené množstvo plynu bolo zhruba rovnaké ako množstvo použitého plynu na celoštátnej úrovni v januári a februári 2022.



Súčasné vysoké úrovne skladovania umožňuje nízka letná spotreba a veľký dovoz zo severozápadnej Európy, dodal INES.