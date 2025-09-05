< sekcia Ekonomika
Zásobníky plynu v SR sa zatiaľ plnia pred zimou pomalšie ako vlani
Na začiatku septembra je úroveň naplnenia necelých 72 % kapacity, pričom pred rokom to bolo takmer už 95 %.
Autor TASR
Bratislava 5. septembra (TASR) - Slovenské zásobníky plynu sa zatiaľ plnia pred zimou pomalšie ako vlani. Na doplnenie je síce stále čas, avšak zaostávame za inými krajinami. Na začiatku septembra je úroveň naplnenia necelých 72 % kapacity, pričom pred rokom to bolo takmer už 95 %. Informoval o tom v piatok hlavný ekonóm ČSOB Marek Gábriš.
„Na podobnej úrovni ako teraz boli vlani zásobníky v polovici mája. Po tohtoročnej zime však boli oveľa viac vyprázdnené. Priemer naplnenosti kapacít Európskej únie (EÚ) dnes dosahuje zhruba 79 %. Slovensko má aktuálne siedmu najnižšiu naplnenosť z EÚ. Spomedzi vnútrozemských krajín, ktoré nemajú priamy prístup k moru, sme na tom najhoršie spolu s Maďarskom. Ďalšie dve stredoeurópske krajiny Česko a Rakúsko majú už teraz zásobníky naplnené oveľa viac,“ uviedol ekonóm.
Priblížil, že práve tieto štyri vnútrozemské krajiny dokážu svojimi relatívne veľkými zásobníkmi do vysokej miery kompenzovať to, že nemajú priamy prístup k dovozom skvapalneného zemného plynu (LNG). Patria totiž podľa ekonóma k jedným z mála krajín, kde kapacita zásobníkov dokáže teoreticky pokryť aj viac než 50 % celoročnej spotreby.
„Zaujímavé je, že práve dvom vnútrozemským krajinám, ktoré sa najviac spoliehajú na potrubný ruský plyn, sa darí zatiaľ plniť zásobníky najpomalšie. Krajiny, ktoré diverzifikovali dovozné trasy a zdroje, sú už teraz v napĺňaní na tom lepšie. Na výraznú závislosť od ruských energonosičov nás upozorňujú opakovane aj ratingové agentúry. A to predovšetkým ako na riziko pre naše hospodárstvo,“ uzavrel Gábriš.
