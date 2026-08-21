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Zásobníky s plynom v Nemecku sú v súčasnosti naplnené iba na 49 %
Podľa ministerstva za prípravu na zimu nesú primárnu zodpovednosť súkromné spoločnosti vrátane dodávateľov a obchodníkov s plynom a upozornilo, že štátne zásahy so sebou nesú riziká.
Autor TASR
Berlín 21. augusta (TASR) - Nemecké zásobníky plynu sú v súčasnosti menej plné ako kedykoľvek v tomto ročnom období od roku 2011, v ktorom sa tieto údaji začali zaznamenávať. Uviedlo to Združenie prevádzkovateľov nemeckých zásobníkov Initiative Energien Speichern (INES). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Zásobníky v Nemecku sú teraz plné na 49 % v porovnaní so 67 % v rovnakom čase minulého roka, povedal výkonný riaditeľ INES Sebastian Heinermann. Podľa jeho slov „je to teda historické minimum“. Aj keby sa do zimy úplne naplnila všetka aktuálne rezervovaná skladovacia kapacita, čiže 78 % celkovej kapacity Nemecka, množstvo uskladneného plynu by nestačilo na úplné zabezpečenie dodávok v prípade extrémne nízkych teplôt, dodal.
Nemecké ministerstvo hospodárstva však uviedlo, že na základe aktuálnych informácií sa nedostatok plynu neočakáva. Rezort sa vyjadril, že berie vážne skutočnosť, že nemecké zásobníky plynu sú výrazne menej plné ako v predchádzajúcich rokoch, ale dodalo, že bezpečnosť dodávok nemožno posudzovať len na základe úrovne skladovania.
Podľa ministerstva za prípravu na zimu nesú primárnu zodpovednosť súkromné spoločnosti vrátane dodávateľov a obchodníkov s plynom a upozornilo, že štátne zásahy so sebou nesú riziká. Vláda však pripravuje „potrebné možné kroky, aby sa mohli rýchlo a cielene zrealizovať, ak by sa situácia zhoršila,“ uviedlo nemecké ministerstvo hospodárstva.
Ceny plynu sú v tomto ročnom období často vyššie ako ceny, za ktoré sa dá zaobstarať v zime. Preto je motivácia na skladovanie väčšieho množstva plynu malá. Počas tohtoročného leta sú pritom ceny plynu nezvyčajne vysoké pre vojnu v Iráne a faktickú blokádu Hormuzského prielivu.
Zásobníky v Nemecku sú teraz plné na 49 % v porovnaní so 67 % v rovnakom čase minulého roka, povedal výkonný riaditeľ INES Sebastian Heinermann. Podľa jeho slov „je to teda historické minimum“. Aj keby sa do zimy úplne naplnila všetka aktuálne rezervovaná skladovacia kapacita, čiže 78 % celkovej kapacity Nemecka, množstvo uskladneného plynu by nestačilo na úplné zabezpečenie dodávok v prípade extrémne nízkych teplôt, dodal.
Nemecké ministerstvo hospodárstva však uviedlo, že na základe aktuálnych informácií sa nedostatok plynu neočakáva. Rezort sa vyjadril, že berie vážne skutočnosť, že nemecké zásobníky plynu sú výrazne menej plné ako v predchádzajúcich rokoch, ale dodalo, že bezpečnosť dodávok nemožno posudzovať len na základe úrovne skladovania.
Podľa ministerstva za prípravu na zimu nesú primárnu zodpovednosť súkromné spoločnosti vrátane dodávateľov a obchodníkov s plynom a upozornilo, že štátne zásahy so sebou nesú riziká. Vláda však pripravuje „potrebné možné kroky, aby sa mohli rýchlo a cielene zrealizovať, ak by sa situácia zhoršila,“ uviedlo nemecké ministerstvo hospodárstva.
Ceny plynu sú v tomto ročnom období často vyššie ako ceny, za ktoré sa dá zaobstarať v zime. Preto je motivácia na skladovanie väčšieho množstva plynu malá. Počas tohtoročného leta sú pritom ceny plynu nezvyčajne vysoké pre vojnu v Iráne a faktickú blokádu Hormuzského prielivu.