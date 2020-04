Zásobovanie bánk v eurozóne peniazmi aj rast úverov sa zrýchlili

Frankfurt nad Mohanom 29. apríla (TASR) - Zásobovanie bánk v eurozóne peniazmi aj tempo rastu úverov súkromnému sektoru sa v marci zrýchlilo. Oznámila to v stredu Európska centrálna banka (ECB).



Podľa údajov o vývoji peňažnej zásoby M3, ktorá je kľúčovým ukazovateľom stavu hotovosti v ekonomike, medziročné tempo jej rastu sa v marci zvýšilo na 7,5 % z februárových 5,5 %. Tento výsledok prekonal odhady analytikov, ktorí očakávali, že zostane na úrovni 5,5 %.



Podobne aj rast užšieho agregátu M1, ktorý zahŕňa obeživo a vklady, nabral v marci väčšie tempo, a to o 10,3 % (8,1 % mesiac predtým).



Údaje ECB ďalej ukázali, že medziročný rast úverov súkromnému sektoru sa v marci zvýšil na 4,2 % z 3,4 % vo februári. A upravené pôžičky súkromnému sektoru stúpli o 5 % (o 3,7 % vo februári).



Rast úverov domácnostiam sa však zmiernil na 3,4 % z 3,7 %, zatiaľ čo úvery nefinančným spoločnostiam zrýchlili na 5,4 % z 3 %.



Menové podmienky sa značne uvoľnili v dôsledku opatrení ECB, ktoré by mali pomôcť eurozóne v boji s krízou, aj keď je nepravdepodobné, že vo fáze blokád dôjde k väčšej hospodárskej aktivite, uviedol ekonóm ING Bert Colijn.