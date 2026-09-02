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Zásobovanie pitnou vodou je na strednom Považí na štandardnej úrovni
V obciach a mestách v správe POVS aktuálne nie sú vyhlásené žiadne regulačné stupne ani obmedzenia spotreby vody.
Autor TASR
Považská Bystrica 2. septembra (TASR) - Výdatnosť vodných zdrojov má na strednom Považí vzhľadom na dlhodobú klimatickú zmenu a nepriaznivý vývoj zrážok klesajúcu tendenciu. Považská vodárenská spoločnosť napriek tomu z pohľadu kvality aj kvantity zabezpečuje štandardné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. TASR o tom informoval Vladimír Belko z Považskej vodárenskej spoločnosti (POVS) v Považskej Bystrici
„Naša spoločnosť zabezpečuje kontinuálnu a plynulú dodávku pitnej vody. Ku krátkodobým prerušeniam dodávok dochádza výhradne v prípadoch plánovaných údržieb, nepredvídaných porúch či havárií na vodovodnej sieti. K prerušeniu dodávky z dôvodu nedostatočnej výdatnosti vodných zdrojov v súčasnosti nedochádza. V lokalitách, kde miestna spotreba prechodne prevyšuje výdatnosť zdroja, zabezpečujeme plynulosť zásobovania operatívnym dovozom vody cisternami priamo do vodojemu,“ doplnil Belko
Ako dodal, v obciach a mestách v správe POVS aktuálne nie sú vyhlásené žiadne regulačné stupne ani obmedzenia spotreby vody. Napriek tomu odberateľom odporúčajú využívať vodu z verejného vodovodu prioritne na pitné a hygienické účely a na iné činnosti (zalievanie, umývanie vozidiel či napúšťanie bazénov) využívať alternatívne zdroje.
„Vzhľadom na priebeh klimatických podmienok, najmä nízku snehovú pokrývku v zimnom období a výpadok zrážok, očakávame pretrvávanie trendu poklesu výdatnosti pramenných zachytení aj poklesu hladín podzemných vôd na vrtoch a studniach. Preto realizujeme opatrenia na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti dodávok pitnej vody."
Považská vodárenská spoločnosť zabezpečuje prevádzkovanie verejných vodovodov a dodávku pitnej vody pre obce a mestá v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava.
„Naša spoločnosť zabezpečuje kontinuálnu a plynulú dodávku pitnej vody. Ku krátkodobým prerušeniam dodávok dochádza výhradne v prípadoch plánovaných údržieb, nepredvídaných porúch či havárií na vodovodnej sieti. K prerušeniu dodávky z dôvodu nedostatočnej výdatnosti vodných zdrojov v súčasnosti nedochádza. V lokalitách, kde miestna spotreba prechodne prevyšuje výdatnosť zdroja, zabezpečujeme plynulosť zásobovania operatívnym dovozom vody cisternami priamo do vodojemu,“ doplnil Belko
Ako dodal, v obciach a mestách v správe POVS aktuálne nie sú vyhlásené žiadne regulačné stupne ani obmedzenia spotreby vody. Napriek tomu odberateľom odporúčajú využívať vodu z verejného vodovodu prioritne na pitné a hygienické účely a na iné činnosti (zalievanie, umývanie vozidiel či napúšťanie bazénov) využívať alternatívne zdroje.
„Vzhľadom na priebeh klimatických podmienok, najmä nízku snehovú pokrývku v zimnom období a výpadok zrážok, očakávame pretrvávanie trendu poklesu výdatnosti pramenných zachytení aj poklesu hladín podzemných vôd na vrtoch a studniach. Preto realizujeme opatrenia na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti dodávok pitnej vody."
Považská vodárenská spoločnosť zabezpečuje prevádzkovanie verejných vodovodov a dodávku pitnej vody pre obce a mestá v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava.