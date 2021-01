Zásobovanie Severného Írska môže skolabovať, varujú dopravcovia

Dublin 11. januára (TASR) - Zásobovanie Severného Írska môže "o niekoľko dní skolabovať" v súvislosti s pobrexitovými kontrolami tovaru, ktorý prúdi do tejto britskej provincie. V pondelok to vyhlásili dopravcovia, ktorých cituje agentúra AFP.



Supermarkety majú "značné ťažkosti" so zásobovaním tovaru, odkedy Británia nie je súčasťou jednotného trhu Európskej únie, uviedol predstaviteľ Zväzu cestnej nákladnej dopravy (RHA) pre Severné Írsko John Martin.



"Niektoré spoločnosti sa pre neistotu alebo zdržania rozhodli pozastaviť dodávky pre Severné Írsko," povedal Martin.



V dôsledku pandémie nového koronavírusu smeruje z Británie do Severného Írska iba 30 až 40 percent obvyklého množstva tovaru. Napriek tomu však colné úrady nestíhajú realizovať všetky potrebné administratívne úkony a zákazníci v Severnom Írsku sa na sociálnych sieťach sťažujú na nedostatok tovaru v obchodoch.



Obchodná sieť Sainsbury's minulý týždeň uviedla, že "malý počet výrobkov" je v Severnom Írsku "dočasne nedostupný".



Kľúčovou súčasťou pobrexitovej dohody Británie a EÚ boli otvorené hranice medzi Severným Írskom a členskou krajinou EÚ Írskom. To však znamená, že tovar z Británie môže byť v Severnom Írsku podrobený osobitným kontrolám, ak existuje riziko, že môže byť následne prepravený do EÚ cez zmieňované otvorené hranice.



Britský premiér Boris Johnson vlani v novembri sľuboval severoírskym podnikateľom, že na tovar z Británie sa nebudú vzťahovať "žiadne formuláre, žiadne kontroly, žiadne bariéry", pripomína AFP.



Dohoda o obchode a spolupráci Európskej únie a Spojeného kráľovstva, ktorá má takmer 1250 strán, upravuje ich hospodárske vzťahy od 1. januára 2021. Koncom roka 2020 totiž prestalo platiť prechodné obdobie, počas ktorého bola Británia súčasťou jednotného trhu a colnej únie.