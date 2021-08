Zásoby áut v USA sú nízke, v auguste sa očakáva pokles predaja

Washington 26. augusta (TASR) - Maloobchodný predaj áut tento mesiac podľa všetkého výrazne klesne. Pokračujúci nedostatok čipov spolu s rýchlo sa šíriacim delta variantom nového koronavírusu totiž obmedzujú zásoby áut v predajniach. Poukázala na to správa poradenských firiem J. D. Power a LMC Automotive.



Podľa správy zverejnenej vo štvrtok by retailový predaj nových áut v USA mal v auguste klesnúť medziročne o 14,3 % na 987.100 vozidiel. Dôvodom je obmedzená produkcia viacerých automobiliek v dôsledku pretrvávajúceho nedostatku čipov, aj keď záujem o osobnú prepravu počas koronakrízy rastie.



Predajcovia majú v súčasnosti na skladoch zhruba 942.000 vozidiel, zatiaľ čo pred dvomi rokmi, teda pred nástupom koronakrízy, to boli zhruba 3 milióny áut. Ako uviedol Jeff Schuster z LMC Automotive, "globálny dopyt po ľahkých vozidlách zostáva naďalej pod tlakom. Zásoby predajcov ani zďaleka nedokážu vykryť vysoký záujem zákazníkov, za čím je nedostatok polovodičov, ako aj výpadky v produkcii v dôsledku šírenia delta variantu nového koronavírusu".



Thomas King z divízie dát a analýz J. D. Power dodal, že výsledkom súčasnej situácie je obmedzené tempo retailového predaja a na druhej strane rast cien. Analytici očakávajú, že priemerné ceny transakcií vzrastú o 16 % na 41.378 USD (35.164 eur).



Súčasná situácia, čo sa týka zásob, sa podľa správy poradenských firiem príliš nezmení ani v septembri. V dôsledku obmedzenej produkcie poradenské spoločnosti zhoršili prognózu globálneho predaja ľahkých vozidiel v tomto roku o 2 milióny. Počítajú tak s tým, že v roku 2021 sa vo svete predá 83,8 milióna áut.



(1 EUR = 1,1767 USD)