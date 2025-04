Kyjev 20. apríla (TASR) - Zásoby plynu na Ukrajine sú na historickom minime a je možné, že Kyjev bude musieť na zabezpečenie nasledujúcej zimnej sezóny doviezť viac než 6 miliárd kubických metrov (m3) suroviny. Uviedol to bývalý šéf ukrajinskej prepravnej sústavy GTSO Serhij Makogon. To je výrazne vyššie číslo, než zverejnili médiá pred mesiacom a ktoré už vtedy poukazovali na potrebu rekordného dovozu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a stanice AnewZ.



Podľa Makogona je možné, že Ukrajina bude musieť do najbližšej zimnej sezóny 2025/2026 doviezť do 6,3 miliardy m3 plynu. Ako dôvod uviedol, že pre škody na kľúčovej infraštruktúre v dôsledku útokov ruských síl dosahujú zásoby plynu na Ukrajine historické minimum a štát bude preto nútený v najbližších mesiacoch dovážať vysoké objemy suroviny.



Ukrajina musela podľa Makogona v zimných a jarných mesiacoch výrazne zrýchliť čerpanie plynu zo svojich zásobníkov a zároveň zvýšiť objem dovozu, keďže ruské raketové útoky zasiahli do produkcie plynu na východe krajiny. Poukazujúc na údaje spoločnosti Gas Infrastructure Europe (GIE) k 16. aprílu, ktorý predstavuje koniec vykurovacej sezóny, klesli zásoby plynu v ukrajinských zásobníkoch na iba 0,7 miliardy m3. To je 2,22 % ich celkovej kapacity, čo predstavuje historické minimum.



Makogon tvrdí, že Ukrajina potrebuje pred nasledujúcou zimou naakumulovať minimálne 12,8 miliardy m3 plynu. Z toho 4,6 miliardy m3 predstavuje technický plyn slúžiaci na udržanie prevádzkového tlaku v systéme. Vychádzajúc z možností domácej produkcie vypočítal, že objem dovozu by mal predstavovať minimálne 5,5 miliardy m3, ideálne však zhruba 6,3 miliardy m3.