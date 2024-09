Zásoby plynu v Európe dosahujú 93,4 %

Brusel 17. septembra (TASR) - Európske podzemné zásobníky plynu sú už naplnené na 93,4 %. Vyplýva to z údajov spoločnosti Gas Infrastructure Europe (GIE). TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



Stav zásob je tak o 5,79 percentuálnych bodov viac, ako je päťročný priemer pre polovicu septembra, pričom v zásobníkoch je uskladnených približne 103,5 miliardy metrov kubických (m3) plynu.



Dňa 15. septembra bolo do zásobníkov napumpovaných 145 miliónov m3 plynu, zatiaľ čo odber predstavoval 71 miliónov m3.



Z údajov GIE ďalej vyplýva, že v auguste dosiahli dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG) z terminálov do európskeho systému prepravy plynu najnižšiu úroveň od októbra 2021, no v septembri sa opäť vrátili k rastu. Zariadenia na spätné splyňovanie skvapalneného plynu a jeho ďalšie prečerpávanie do európskych plynovodov sú v súčasnosti vyťažené na 34 % svojej kapacity.



Nákupná cena plynu v Európe bola v auguste v priemere 437 USD (392,77 eura) za 1000 m3 a v septembri približne 414 USD.



Ceny zemného plynu v Európe začali rásť po tom, ako ukrajinské ozbrojené sily spustili 6. augusta masívny útok na ruský región Kursk, kde sa nachádza stanica Sudža. Tranzitná linka cez ňu zostáva jedinou cestou pre dodávky ruského plynu do Európy.



Agentúra TASS v separátnej správe uviedla, že ruský producent plynu Gazprom pošle v utorok do Európy cez Ukrajinu plyn v objeme 42,4 milióna m3 do čerpacej stanice Sudža v Kurskej oblasti.



Na webovej stránke ukrajinského prevádzkovateľa prepravnej sústavy plynu (GTSOU) sa uvádza, že tranzit plynu cez ukrajinské územie by mohol 17. septembra dosiahnuť približne 42,3 milióna m3.



(1 EUR = 1,1126 USD)