Zásoby plynu v Európe klesli, vo Francúzsku sa prepadli pod 30 %

Moskva/Brusel 11. februára (TASR) - Zásoby plynu v európskych podzemných zásobníkoch plynu (PZP) už klesli na zhruba 48,5 %, pričom vo Francúzsku sa prepadli pod 30 %. Vyplýva to z údajov Gas Infrastructure Europe (GIE). TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



Miera čerpania plynu zo zásobníkov vo februári dosiahla najvyššiu úroveň pre tento mesiac za uplynulé štyri roky. Európa od začiatku vykurovacej sezóny odčerpala z PZP približne 55 miliárd kubických metrov (m3) plynu.



Európske zásobníky sú v súčasnosti plné na 48,48 %, čo je o 8,17 percentuálnych bodov menej ako priemer k tomuto dátumu za päť rokov. Vykurovacia sezóna v Európe sa začala 29. októbra 2024, pričom krajiny EÚ odvtedy odčerpali z PZP približne 55 miliárd m3 plynu.



TASS s odvolaním sa na GIE uviedla, že zásoby plynu vo Francúzsku, ktoré patrí medzi popredné európske krajiny z hľadiska objemu skladovacej kapacity plynu, klesli na 29,85 % a je v nich uskladnených približne 3,9 miliardy m3 plynu.



Zásobníky v Nemecku sú plné na 48,66 %, v Rakúsku na 58,81 %, v Taliansku na 58,92 %, v Holandsku na 33,4 %, v Belgicku na 35,5 %, v Dánsku na 41,87 %, na Slovensku na 55,87 %, v Česku na 48,25 %, v Maďarsku na 52,03 %, v Rumunsku na 40,29 %, v Bulharsku na 49,3 %, v Chorvátsku na 29,94 % a v Lotyšsku na 52,32 %. Najvyššiu mieru naplnenosti majú v súčasnosti Portugalsko (takmer 100 %), ale aj Švédsko (88,05 %), Španielsko (69,14 %) a Poľsko (62,1 %).



Nákupná cena plynu bola v decembri v Európe v priemere 489 USD (473,84 eura) za 1000 m3, v januári približne 518 USD a vo februári 584 USD.



Dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG) z terminálov do európskeho systému prepravy plynu sú tento mesiac na rekordnej úrovni. Zariadenia na spätné splyňovanie skvapalneného plynu a jeho ďalšie prečerpávanie do európskych plynovodov sú v súčasnosti vyťažené na 48 % svojej kapacity.



(1 EUR = 1,032 USD)