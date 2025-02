Zásoby plynu v Európe pokračujú v poklese, zásobníky sú pod 43 %

Moskva/Brusel 20. februára (TASR) - Zásoby plynu v Európe pokračujú v poklese, pričom naplnenosť podzemných zásobníkov sa znížila pod 43 %. V najväčšej ekonomike Európskej únie, v Nemecku, sú zásobníky naplnené na menej než 40 % a výrazne nízka naplnenosť je v Holandsku, vo Francúzsku a v Chorvátsku, kde zásoby plynu v zásobníkoch klesli pod 30 %, pod 25 %, respektíve pod 24 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa odvolala na údaje spoločnosti Gas Infrastructure Europe (GIE).



Podľa údajov GIE dosiahla naplnenosť podzemných zásobníkov plynu v Európe 42,5 %. To je o 10,4 percentuálneho bodu menej, než predstavuje päťročný priemer pre toto obdobie. Od začiatku vykurovacej sezóny, teda od 29. októbra 2024, odčerpali štáty Európskej únie z podzemných zásobníkov viac než 61,5 miliardy kubických metrov (m3) plynu.



V prípade Nemecka, ktoré má z hľadiska uskladnenia plynu najväčšie kapacity, klesla naplnenosť podzemných zásobníkov pod 40 %, informovala GIE. K 18. februáru dosiahla 39,34 %, pričom v zásobníkoch sa nachádza zhruba 9,6 miliardy m3 suroviny.



Z ďalších štátov, ktoré patria do prvej päťky z hľadiska skladovacích kapacít, klesla naplnenosť najvýraznejšie vo Francúzsku, a to na 24,24 %. Menej než 30 % dosiahla ešte naplnenosť zásobníkov v Holandsku, konkrétne 29,3 %. Naopak, rakúske a talianske podzemné zásobníky sú naplnené na viac než 50 %. V prípade rakúskych je to 53,58 % a v prípade talianskych 54,55 %.



Najnižšiu naplnenosť zásobníkov dosahuje v tomto období Chorvátsko, iba na úrovni 23,92 %. Naopak, najvyššiu mieru naplnenosti podzemných zásobníkov plynu dosahujú Portugalsko a Švédsko. V prvom prípade je to takmer 100 %, v druhom vyše 88 %.



Z krajín strednej Európy je naplnenosť zásobníkov najvyššia v Poľsku (55,38 %). Nasleduje Slovensko s naplnenosťou na 49,6 %, Maďarsko (46,57 %) a Česko, kde sú naplnené na 42,95 %.