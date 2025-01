Zásoby plynu v Európe: Sú nižšie ako na konci sezóny v roku 2023

Moskva/Brusel 29. januára (TASR) - Zásoby plynu v európskych podzemných zásobníkoch plynu (PZP) klesli pod 55,5 %. To je podľa údajov Gas Infrastructure Europe (GIE) menej ako na konci vykurovacej sezóny 2022/2023. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



Európa od začiatku vykurovacej sezóny odčerpala zo zásobníkov približne 47 miliárd kubických metrov (m3) plynu. V týchto zariadeniach je však stále uskladnených 61,5 miliardy m3 plynu, čo je štvrtá najvyššia úroveň pre mesiac január od začiatku evidencie.



Európske zásobníky sú v súčasnosti plné na 55,46 %, čo je o 7,19 percentuálnych bodov menej ako priemer k tomuto dátumu za uplynulých päť rokov. A tiež menej ako na konci vykurovacej sezóny 2022/2023, keď boli plné na 55,47 %. Očakáva sa, že v nasledujúcom období úroveň rezerv klesne pod minimálne hodnoty z roku 2020.



Súčasná vykurovacia sezóna v Európe sa začala 29. októbra 2024, o 10 dní skôr ako v predchádzajúcom roku.



Dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG) z terminálov do európskeho systému prepravy plynu sa v januári v porovnaní s koncom decembra zvýšili. Zariadenia na spätné splyňovanie skvapalneného plynu a jeho ďalšie prečerpávanie do európskych plynovodov sú v súčasnosti vyťažené na 43 % svojej kapacity.



TASS informovala tiež, že dodávky ruského plynu potrubím do Turecka vzrástli v roku 2024 o 2,6 % na niečo vyše 21 miliárd m3. Vyplýva to z údajov tureckého úradu pre reguláciu trhu s energiou (EPDK). Za prvých 11 mesiacov 2024 dosiahli dodávky ruského plynu do krajiny podľa tureckého regulátora približne 18,2 miliardy m3.



Turecko vlani v decembri doviezlo celkovo 2,84 miliardy m3 plynu cez plynovody TurkStream a Blue Stream, čo je najvyššia úroveň za štyri roky a druhý najvyšší objem v histórii.



Rusko dodáva plyn do Turecka dvomi plynovodmi cez Čierne more. Blue Stream bol uvedený do prevádzky začiatkom roku 2003. Projektovaná kapacita plynovodu je 16 miliárd m3 ročne.



Plynovod TurkStream pozostáva z dvoch vetiev, pričom jedna je určená na zásobovanie Turecka plynom a druhá dodáva plyn do krajín južnej a juhovýchodnej Európy. Celková kapacita TurkStreamu uvedeného do prevádzky v januári 2020 je 31,5 miliardy m3.



TASS uviedla, že dodávky do Európy cez TurkStream vzrástli v roku 2024 o 23 % na 16,7 miliardy m3.