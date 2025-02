Zásoby plynu v európskych zásobníkoch klesli pod 41 %

Moskva/Brusel 24. februára (TASR) - Zásoby plynu v európskych podzemných zásobníkoch (PZP) klesli pod 41 %. Vyplýva to z údajov Gas Infrastructure Europe (GIE). TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



Od začiatku vykurovacej sezóny štáty Európskej únie (EÚ) odčerpali zo zásobníkov zhruba 64 miliárd kubických metrov (m3) plynu. V zásobníkoch však stále zostáva 45,3 miliardy m3 plynu, čo je siedma najvyššia úroveň pre mesiac február od začiatku zaznamenávania.



Zásobníky sú tak aktuálne naplnené na 40,76 %. To je o 11,15 percentuálneho bodu menej ako priemer k tomuto dátumu za päť rokov.



Aktuálna vykurovacia sezóna v Európe sa začala 29. októbra 2024, o 10 dní skôr ako predchádzajúca jesenno-zimná sezóna.



Podiel elektriny z vetra na celkovej výrobe elektriny v EÚ bol v januári v priemere 21 % a vo februári 12 %. Nákupná cena plynu v Európe dosiahla v decembri v priemere 489 USD za 1000 m3, v januári približne 518 USD a vo februári 562 USD (536,98 eura) za 1000 m3.



Dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG) z terminálov do európskeho systému prepravy plynu dosiahli tento mesiac rekordnú úroveň. Zariadenia na spätné splyňovanie skvapalneného plynu a jeho ďalšie prečerpávanie do európskych plynovodov sú v súčasnosti vyťažené na 47 % svojej kapacity.



(1 EUR = 1,0466 USD)