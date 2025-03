Zásoby plynu v európskych zásobníkoch klesli vo februári pod 39 %

Brusel 2. marca (TASR) - Odber plynu z európskych podzemných zásobníkov (PZP) bol vo februári najvyšší za sedem rokov. Ale tento týždeň sa už spomalil, aj keď bol stále väčší ako pred rokom. Vyplýva to z nedávnej analýzy švajčiarskej banky UBS a údajov Gas Infrastructure Europe (GIE). TASR o tom informuje na základe správ agentúry TASS a portálu businesstimes.



TASS s odvolaním sa na údaje GIE uviedla, že odber plynu z európskych podzemných zásobníkov dosiahol vo februári 17,7 miliardy kubických metrov (m3). To bolo takmer dvakrát viac ako v rovnakom mesiaci vlani a najviac za sedem rokov. Ide o tretie najvyššie číslo v histórii februárových údajov.



Súčasná vykurovacia sezóna v Európe sa však začala už 29. októbra 2024, o 10 dní skôr ako v minulej jesenno-zimnej sezóne. Krajiny Európskej únie odvtedy odčerpali zo zásobníkov viac ako 66,5 miliardy m3 plynu.



Podľa GIE objem uskladneného plynu v európskych zásobníkoch tak do konca februára klesol pod 39 %. Dňa 28. februáru bol na úrovni 38,54 %, čo je o 11,57 percentuálneho bodu menej ako priemer za päť rokov.



Ale tempo odberu plynu zo zásobníkov sa tento týždeň spomalilo na 2,8 miliardy m3 zo 4,8 miliardy m3 pred týždňom. UBS pripisuje pomalšie čerpanie plynu zo zásobníkov zvýšenému dovozu skvapalneného zemného plynu (LNG), ktorý pomohol stabilizovať ponuku.



Dodávky LNG z terminálov do európskej prepravnej sústavy plynu sa vo februári zvýšili medzimesačne o 2,7 % na 10,7 miliardy m3. A v medziročnom porovnaní boli o 11 % vyššie ako vo februári 2024.



Za vysokou dynamikou odberu plynu zo zásobníkov vo februári bolo chladné počasie v prvej polovici mesiaca. Okrem toho podiel veternej energie na výrobe elektriny v EÚ bol minulý mesiac iba 13 % v porovnaní s 21 % v januári.



Banka UBS odhaduje, že do konca marca 2025 klesnú zásoby plynu v EÚ na 35 %.



UBS poznamenala tiež, že v Európe pretrvávajú obavy týkajúce sa dopĺňania zásobníkov počas leta, pričom potenciálny návrat ruského plynu zostáva neistý. Napriek obavám banka zdôrazňuje, že EÚ zvažuje investície do projektov LNG v zahraničí a spoločné nákupy plynu, aby pomohla zabezpečiť dlhodobé zmluvy o dodávkach.