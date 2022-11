Zásoby plynu v Nemecku mierne klesli

Berlín 6. novembra (TASR) - Zásoby plynu v Nemecku, ktoré sa v predchádzajúcich dňoch priblížili takmer k úplnej naplnenosti, opäť mierne klesli. Oznámil to na sociálnej sieti v sobotu (5. 11.) šéf Spolkového úradu pre reguláciu sieťových odvetví (Bundesnetzagentur) Spolkový Klaus Müller. TASR správu prevzala z DPA.



Nemecká vláda sa pripravuje na možné úplné zastavenie dodávok plynu z Ruska počas zimy, snaží sa zabezpečiť, aby boli zásobníky takmer plné, keďže prichádza chladnejšie počasie.



Celková úroveň naplnenia všetkých nemeckých zásobníkov plynu klesla vo štvrtok (3. 11.) o 0,03 % na 99,26 %, uviedol spolkový úrad, ktorý zverejňuje informácie vždy s miernym posunom.



"Uskladnili sme veľa plynu, ale zima môže trvať dlho," varoval Müller. Na zabránenie nedostatku plynu tak musí Nemecko šetriť, budovať terminály na skvapalnený zemný plyn (LNG) a zabezpečiť infraštruktúru, dodal.



Spresnil pritom, že pokles zásob plynu o 0,03 % je tzv. čistá hodnota. To znamená, že kým niektoré zásobníky uvoľnili časť plynu, iné pokračovali v plnení.



Zásobníky plynu vyrovnávajú výkyvy v spotrebe plynu a tvoria akýsi nárazník pre trh s plynom. Na začiatku vykurovacej sezóny na jeseň sú zvyčajne dobre naplnené a potom klesajú až do jari.



V Nemecku je približne 25 prevádzkovateľov zásobníkov s viac ako 40 podzemnými skladovacími zariadeniami.