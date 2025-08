Zásoby plynu v ukrajinských zásobníkoch sú najnižšie za 12 rokov

Kyjev 6. augusta (TASR) - Ukrajinské podzemné zásobníky sú v súčasnosti naplnené na menej než tretinu, čo v súčasnom období predstavuje najnižší objem suroviny v zásobníkoch za posledných 12 rokov. Uviedla to v stredu analytická spoločnosť ExPro, ktorej údaje zverejnila agentúra Reuters.



K 5. augustu mala Ukrajina v podzemných zásobníkoch zhruba 10 miliárd kubických metrov (m3) plynu, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka predstavuje pokles o 9 %. Celková kapacita ukrajinských zásobníkov predstavuje vyše 30 miliárd m3.



Situáciu komplikuje pokračovanie ruských útokov, ktoré Moskva podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského smeruje zámerne na energetickú infraštruktúru krajiny. „Bol to zámerný úder na naše prípravy na vykurovaciu sezónu,“ povedal Zelenskyj v reakcii na stredajšie ruské útoky vo viacerých oblastiach, pričom jeden z útokov smeroval aj na interkonektor v Odeskej oblasti.



Zatiaľ nie je jasné, do akej miery ruský útok na interkonektor, ktorý slúži na dodávky amerického a azerbajdžanského plynu cez Bulharsko a Rumunsko, ovplyvní ďalšie dodávky suroviny. Ukrajina musela najmä počas zimných a jarných mesiacov výrazne zrýchliť čerpanie plynu zo svojich zásobníkov a zároveň zvýšiť objem dovozu, keďže ruské raketové útoky v zimnom období zasiahli do produkcie plynu na východe krajiny.