Zásoby potravín sú pred Veľkou nocou podľa reťazcov dostatočné

Bratislava 7. apríla (TASR) - Obchodné reťazce majú pred blížiacou sa Veľkou nocou dostatočné zásoby potravín. Vyplýva to z vyjadrení oslovených spoločností. Aj podľa ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského (OĽaNO) je potravín dostatok.



"Spoločnosť Billa má dostatočné zásoby potravín a ostatného tovaru aj pred blížiacimi sa sviatkami. Posilnili sme objednávky tovaru, aby sme dokázali naplniť aj vyšší záujem zákazníkov," priblížila pre TASR hovorkyňa reťazca Kvetoslava Kirchnerová.



Billa pre očakávané väčšie nákupy k blížiacim sa sviatkom podľa nej rozšírila otváracie hodiny. "A tiež ako pred každými sviatkami sme posilnili aj personál na predajni," informovala. "Nemáme plošne nastavené otváracie hodiny, avšak na každej jednej predajni si zákazníci túto informáciu nájdu. Otvárame približne o 7.00 alebo 8.00 h a zatvárame predajne medzi 19.00 až 22.00 h v závislosti od konkrétnej predajne. Dočasné otváracie časy máme uvedené na každej predajni a rovnako aj na stránke Billy," spresnila.



Oproti štandardnej situácii pred vypuknutím nového koronavírusu, keď si ľudia zvykli nechávať sviatočné nákupy na poslednú chvíľu, reťazec Billa podľa nej teraz zaevidoval zmenu. "Vidíme, že zákazníci si robia sviatočné nákupy v predstihu," poznamenala Kirchnerová.



"Je pre nás prioritou, aby zákazníci u nás vždy našli všetko, čo potrebujú. Preto sme s našimi dodávateľmi neustále v kontakte a podnikáme všetky potrebné kroky na to, aby nenastali výpadky v dostupnosti tovarov," uviedla Lucia Langová, hovorkyňa Kauflandu.



Podľa Petra Steigaufa z Tesco Stores SR za súčasných mimoriadnych okolností vyvíja Tesco aj v období pred Veľkou nocou maximálne úsilie, aby sa potraviny bezpečne dostali k všetkým zákazníkom. Nepretržite podľa neho pokračuje zásobovanie obchodov Tesca potravinami a ďalším sortimentom produktov. "V našich distribučných centrách máme aj v aktuálnej mimoriadnej situácii dostatočné zásoby a pokračuje ich plynulé dopĺňanie. Zo všetkých distribučných centier denne putujú čerstvé a trvanlivé potraviny do každého zo 150 obchodov Tesca na Slovensku," spresnil.



"Aby sme sa uistili, že dostupnosť tovaru v obchodoch je plynulo zabezpečená, prepravné kapacity sme v uplynulých týždňoch zvyšovali približne o štvrtinu. Situáciu sme zvládli v spolupráci s partnerskou prepravnou spoločnosťou, ktorá pre nás operatívne zvýšila dopravné kapacity. Našim kolegom v distribučných centrách a obchodoch sme nesmierne vďační za ich obetavú prácu, vďaka ktorej prinášame potraviny pre ľudí na celom Slovensku aj za súčasných mimoriadnych okolností," dodal Steigauf.



Aj Mičovský pred pondelkovým (6. 4.) rokovaním vládneho kabinetu ubezpečil, že zásobovanie potravinami je veľmi dobré, potravín v SR je dostatok. "Zásobovanie (potravinami) je veľmi dobré. V pondelok sme mali na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR krízový štáb, ktorý veľmi podrobne hodnotil zásoby. Môžem konštatovať, že zásoby sú dobré po nákupnej horúčke, ktorá tu bola pred časom. Situácia je stabilizovaná. Prekvapujúco, máme nielen dobré zásoby, ale aj konkrétne komodity často nakupované sú v poriadku," priblížil Mičovský.



Podľa agroministra nastáva, paradoxne, opačná situácia. "Máme tovaru nielen dostatok, ale pri veľkonočnom sortimente je ho do istej miery nadbytok. Dopyt po typických veľkonočných produktoch klesol približne o 50 %," doplnil Mičovský.