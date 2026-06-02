Zásoby ropy môžu dosiahnuť kritickú úroveň pred letným maximom dopytu
Autor TASR
Londýn 2. júna (TASR) - Svetové zásoby ropy môžu zaznamenať kritickú úroveň už pred obdobím najvyššieho dopytu počas letnej dovolenkovej sezóny, ak odčerpávanie zásob bude pokračovať súčasným tempom. Povedala to v utorok riaditeľka divízie ropného priemyslu a trhov Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA) Toril Bosoniová. Informovala o tom agentúra Reuters.
Dopyt po palivách dosahuje maximum počas leta, keď väčší počet ľudí cestuje na dovolenky. „Očakávame, že odčerpávanie zo zásob bude pokračovať aj v lete, pričom je tu pravdepodobnosť, že kritickú úroveň, alebo historické minimum dosiahneme už pred obdobím maximálneho dopytu po palivách v čase letných dovoleniek,“ povedala Bosoniová na londýnskej konferencii S&P Global Energy o vývoji na trhu s ropou a plynom na Blízkom východe.
Ak by k dohode medzi USA a Iránom došlo už dnes, tak podľa Bosoniovej bude v prípade najoptimistickejšieho scenára trvať šesť až osem mesiacov, než sa kľúčový Hormuzský prieliv vráti do pôvodného módu. IEA je pripravená na ďalšie uvoľnenie ropy zo strategických rezerv tak, ako to jej členské štáty urobili už v marci, zatiaľ sa však o tomto kroku nediskutuje. V marci sa členské krajiny IEA dohodli na uvoľnení 400 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) z ropných rezerv, pričom na trh bolo doteraz z tohto objemu dodaných približne 50 %.
„Nech je to akokoľvek, uvoľnenie ropy zo strategických rezerv je iba dočasné riešenie. Súčasný problém to nevyrieši. Výpadok na strane dodávok je taký vysoký, že k redukcii bude musieť prísť na strane dopytu,“ dodala Bosoniová.
V niektorých regiónoch sa tak aj deje, napríklad v Číne. Dovoz ropy do Číny bol v máji o 6 miliónov barelov denne nižší než v marci.
Ropné firmy z krajín Blízkeho východu stratili na produkcii od konca februára, keď USA a Izrael napadli Irán, približne 14 miliónov barelov denne. Na druhej strane, producenti v Severnej a Južnej Amerike produkciu zvýšili.
IEA v ostatnej mesačnej správe zverejnila odhad, podľa ktorého produkcia ropy v Amerikách vzrastie tento rok o 1,5 milióna barelov denne. V prognóze zo začiatku roka uvádzala rast na úrovni 900.000 barelov/deň. Aj najnovšie zvýšenie však podľa Bosoniovej predstavuje iba drobnú kompenzáciu výpadku dodávok ropy zo strany krajín východne od Suezského prieplavu.
