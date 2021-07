Zásoby ropy v USA klesli na najnižšiu úroveň za takmer 1,5 roka

Washington 8. júla (TASR) - Zásoby ropy v Spojených štátoch klesli minulý týždeň na najnižšiu úroveň za takmer 1,5 roka, naopak, dopyt po benzíne vzrástol na najvyššiu úroveň od konca roka 2019. Informovalo o tom americké ministerstvo energetiky.



Podľa údajov ministerstva zásoby ropy v USA klesli v týždni do 2. júla o 6,9 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) na 445,5 milióna barelov. To je najnižší objem od februára 2020.



Výsledok okrem toho predstavuje výraznejší pokles, než očakávali ekonómovia oslovení agentúrou Reuters. Tí počítali s poklesom zásob o 4 milióny barelov.



Navyše dopyt po benzíne vzrástol za ostatný týždeň na rekordnú úroveň, vysoký dopyt však potvrdil aj priemer za štyri týždne. V tomto prípade predstavoval dopyt 9,5 milióna barelov denne, čo je najvyššia úroveň od októbra 2019. To pomohlo znížiť zásoby benzínu o 6,1 milióna barelov, zatiaľ čo sa očakával pokles iba o 2,2 milióna barelov.