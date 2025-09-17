Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zásoby ropy v USA klesli oveľa prudšie, ako sa očakávalo

Na snímke prečerpávacia stanica na ropu v ropnom termináli na chorvátskom ostrove Krk v meste Omišalj 18. marca 2023. Foto: TASR

Zásoby ropy sú aktuálne o 5 % nižšie v porovnaní s päťročným priemerom pre toto ročné obdobie.

Autor TASR
Washington 17. septembra (TASR) - Zásoby ropy v Spojených štátoch klesli v uplynulom týždni oveľa prudšie, ako sa očakávalo. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.

Zásoby ropy v týždni skončenom 12. septembra padli o 9,3 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) na 415,4 milióna barelov, uviedla americká vládna agentúra pre energetické informácie EIA. Ekonómovia počítali so znížením zásob len o 1,5 milióna barelov. Zásoby ropy sú aktuálne o 5 % nižšie v porovnaní s päťročným priemerom pre toto ročné obdobie.

Zásoby benzínu klesli o 2,3 milióna barelov a v súčasnosti sú o 1 % pod svojím päťročným priemerom pre toto ročné obdobie. Zásoby ropných destilátov, medzi ktoré patrí vykurovací olej a diesel, stúpli o 4 milióny barelov a sú 8 % pod päťročným priemerom.
