Zásoby ropy v USA klesli oveľa prudšie, ako sa očakávalo
Zásoby ropy sú aktuálne o 5 % nižšie v porovnaní s päťročným priemerom pre toto ročné obdobie.
Autor TASR
Washington 17. septembra (TASR) - Zásoby ropy v Spojených štátoch klesli v uplynulom týždni oveľa prudšie, ako sa očakávalo. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.
Zásoby ropy v týždni skončenom 12. septembra padli o 9,3 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) na 415,4 milióna barelov, uviedla americká vládna agentúra pre energetické informácie EIA. Ekonómovia počítali so znížením zásob len o 1,5 milióna barelov. Zásoby ropy sú aktuálne o 5 % nižšie v porovnaní s päťročným priemerom pre toto ročné obdobie.
Zásoby benzínu klesli o 2,3 milióna barelov a v súčasnosti sú o 1 % pod svojím päťročným priemerom pre toto ročné obdobie. Zásoby ropných destilátov, medzi ktoré patrí vykurovací olej a diesel, stúpli o 4 milióny barelov a sú 8 % pod päťročným priemerom.
