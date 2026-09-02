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Zásoby ropy v USA klesli podstatne výraznejšie, než sa predpokladalo
Úrad v stredu oznámil, že ropné zásoby v Spojených štátoch klesli v týždni do 28. augusta o 4,5 milióna barelov (1 barel = 159 litrov).
Autor TASR
Washington 2. septembra (TASR) - Zásoby ropy v USA klesli v minulom týždni omnoho výraznejšie, než sa predpokladalo, stále sa však udržali nad päťročným priemerom za dané obdobie roka. Informovali o tom portály RTTNews a MarketWatch, ktoré zverejnili najnovšie údaje amerického Úradu pre energetické informácie (EIA).
Úrad v stredu oznámil, že ropné zásoby v Spojených štátoch klesli v týždni do 28. augusta o 4,5 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). V predchádzajúcom týždni zaznamenali mierny rast.
Pokles je neporovnateľne prudší, než s akým počítali analytici. Tí odhadovali, že zásoby ropy v USA klesnú iba o 300.000 barelov.
Po poklese o 4,5 milióna dosiahol celkový objem zásob ropy v danom týždni 424,5 milióna barelov, dodal EIA. Ropné zásoby sa tak naďalej držia nad päťročným priemerom pre toto obdobie roka, pričom priemer prekonávajú približne o 1 %.
Úrad v stredu oznámil, že ropné zásoby v Spojených štátoch klesli v týždni do 28. augusta o 4,5 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). V predchádzajúcom týždni zaznamenali mierny rast.
Pokles je neporovnateľne prudší, než s akým počítali analytici. Tí odhadovali, že zásoby ropy v USA klesnú iba o 300.000 barelov.
Po poklese o 4,5 milióna dosiahol celkový objem zásob ropy v danom týždni 424,5 milióna barelov, dodal EIA. Ropné zásoby sa tak naďalej držia nad päťročným priemerom pre toto obdobie roka, pričom priemer prekonávajú približne o 1 %.